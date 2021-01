Darbo inspekcija prižiūrės, kad darbdaviai sąžiningai sumokėtų prastovose esantiems darbuotojams

„Valstybei skiriant didesnę paramą verslui, tikimės, kad darbdaviai elgsis sąžiningai ir atsakingai tiek su savo valstybe, tiek su savo darbuotojais. Tačiau joks piktnaudžiavimas ar kiti neteisėti veiksmai nebus toleruojami“, – pranešime teigė VDI vadovas Jonas Gricius.

Inspekcija planuoja pati inicijuoti patikrinimus bei reaguojant į Užimtumo tarnybos ir kitų įstaigų pranešimus dėl galimo piktnaudžiavimo subsidijomis. Anot pranešimo, neretai prastovų pažeidimų nustatymas apima kompleksinį tyrimą, todėl į patikrinimus įsijungs ir Jungtiniai operacijų centrai.

VDI duomenimis, prastovas šiuo metu yra paskelbusios daugiau nei 14 tūkst. įmonių.

Dažniausi pažeidimai, susiję su darbovietėse paskelbtomis prastovomis, besikreipiančių į VDI darbuotojų pranešimuose yra dėl to, kad prastovose esantys darbuotojai yra verčiami eiti į darbą, jiems laiku nemokamas darbo užmokestis, be jų žinios ir sutikimo yra keičiamas darbo laikas, jie nėra tinkamai supažindinami su prastovomis.

Nesilaikant su prastovos skelbimu susijusių reikalavimų, darbdaviui gresia bauda. Be to, nustačius, kad darbuotojas dirbo jam paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pažeidimo privalės grąžinti visą jam išmokėtą subsidiją ir ateityje neturės teisės gauti subsidijų už visus prastovose esančius darbuotojus.

Darbdavys taip pat praras teisę dalyvauti 12 mėnesių remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo ar pritaikymo subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse. Paskelbus prastovą iš darbuotojų negalima reikalauti, kad dirbtų tiek iš darbovietės, tiek nuotoliniu būdu, be to, darbdavys turi mokėti ne mažesnį negu minimalioji mėnesinė alga darbo užmokestį, jeigu darbuotojas dirba 40 val. per savaitę.