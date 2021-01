Eksperimentas norintiems sutaupyti: išbandome pigiausių gamintojų prekes – sutaupyta suma nustebino

Eksperimentui trunkant jau antrą mėnesį, tikriausiai nesuklysiu teikdama, kad dažnu atveju perkant tam tikras prekes mokame pinigus ne už kokybę, o už žinomą vardą, kurį dažnai matome gatvių reklamose, televizijoje ar internete, ir jis tiesiog įlenda į galvą. Įtardama tai, nusprendžiau išbandyti pigiausius prekių gamintojus ir pasižiūrėti, ar iš tiesų pigesnė prekė lygu prastesnei kokybei. Ir dauguma atvejų – nė velnio.

Eksperimentą sudarys trys dalys – apie švaros, higienos ir maisto produktus. Šį kartą apžvelgsiu pigiausias švaros prekes, kurias pavyko rasti, o kurių nusprendžiau daugiau nebepirkti. Dar svarbu paminėti, kad visų prekių kainos nurodytos be akcijos, todėl paieškojus tų pačių prekių, kurioms taikomos akcijos ir nuolaidos, sutaupyti galima dar daugiau.

Pigiausiam skalbikliui – didelis taip, tualeto muiliukams – dar didesnis ne

Reikia paminėti, kad esu gana konservatyvi pirkėja – jei man patinka prekės ženklas, jo kaina ir kokybė, įprantu jį pirkti ir nesižvalgau į kitas prekes. Tačiau karantinui privertus dažniau apsipirkinėti internetu, galėjau atidžiau sekti savo prekių krepšelį ir pamėginti rinktis pigias, o ne įprastas man, prekes.

Pradžioje pradėjau nuo buitinių prekių švarai.

Buvau įpratusi pirkti skystą skalbiklį, kurio litro kaina yra 4,43 euro. Tačiau išmėginau skalbiklį, kurio litro kaina kone tris kartus mažesnė – vos 1,78 euro. Paprastai man renkantis skalbiklį svarbus kvapas ir čia pigiausia prekė nenuvylė – skalbiniai puikiai kvepia, o kvapas išsilaiko ilgai.

Nepastebėjau jokio kokybės „broko“ – skalbiklio rūbuose nelieka, jis puikiai išsiskalbia, dėmės pašalinamos, todėl ši prekė vėl ir vėl atsidurs mano pirkinių krepšelyje. O tai kas mėnesį man leis sutaupyti apie 5,30 euro, mat per mėnesį išnaudoju du litrus tokio skalbiklio.

REKLAMA

Panašiai ir su pigiausiu audinių minkštikliu. Vėlgi, nesu išranki – svarbiausias yra kvapas. Buvau įpratusi pirkti be galo kvepiantį ir ilgai kvapą išlaikantį minkštiklį, kurio litro kaina buvo 4,75 euro. Tiesa, išbandžiusi patį pigiausią minkštiklį (2,25 euro už litrą) teko nusivilti – man nepatiko kvapas. Žinoma, audiniai minkšti, rūbų netepa, tačiau nepatiko kvapas.

Žinoma, nepasidaviau ir nusipirkau šiek tiek brangesnį už pigiausią minkštiklį – sumokėjau 2,89 euro už litrą. Ir jis ne tik nesiskiria kokybe už tą, kurį buvau įpratusi pirkti kone dvigubai brangiau, o net, sakyčiau, yra dar geresnis. Kvapas nuostabus, puikiai minkština audinius, o rūbus iš spintos ištraukus jie kvepia net ir po trijų savaičių, nors brangesnio minkštiklio kvapas rūbuose laikydavosi ne daugiau nei savaitę. Minkštiklio per mėnesį sunaudoju apie 4 litrus, todėl toks atradimas kiekvieną mėnesį man sutaupo 7,44 euro.

Kiek kitokia patirtis su tualeto muiliukais… Čia jau teko rimtai nusivilti ir nieko pigesnio ir panašios kokybės už man įprastą muiliuką (2,85 euro už 2 vienetus) rasti nepavyko. Pigesnės alternatyvos dažnu atveju nekvepėjo, o jei kvepėjo, tepdavo unitazą ir jis atrodydavo ne švaresnis, o baisesnis. Ir, visais atvejais, pigesnės alternatyvos daug greičiau išsinaudodavo.

Pigiausiam skystam tualeto valikliui visgi sakau tvirtą taip. Čia neturiu jokių kitų faktorių – svarbiausia, kad gerai valytų unitazą. Buvau įpratusi pirkti valiklį, kurio litro kaina yra lygiai 3 eurai. Paprastai jie parduodami po 700 ml, todėl vieneto kaina siekė 2,10 euro. Pigiausias unitazo valiklis, kurį pavyko rasti kainavo vos 1,19 euro už litrą, o mėnesiui perkama 750 ml pakuotė nekainavo nė euro – siekė vos 0,89 centus. Be to, kad valiklis puikiai valo unitazą, jis dar ir puikiai kvepia, kas suteikia švaros pojūtį namuose, o kišenėje lieka papildomi 1,21 euro per mėnesį.

REKLAMA

Pigiausias langų valiklis taip pat labai nustebino. Nors buvau įpratusi pirkti žinomo prekės ženklo gamintojo valiklį, kurio litro kaina 3,89 euro, surizikavau įsigyti patį pigiausią valiklį, kurio litras kainuoja vos 1,19 euro. Kvepia skaniai, o ir darbą atlieka puikiai – jokių dryžių ant stiklinių paviršių. Žinoma, tokią prekę perku tikriausiai kartą per pusmetį, nes jos užtenka ilgam. Bet vis tiek centas kitas kišenėje lieka sutaupytas.

Taip pat esu įpratusi naudoti universalų valiklį, kurį naudoju viryklės, kriauklių ir vonios šveitimui. Įprastai, vėlgi, pirkdavau žinomo gamintojo valiklį, kurio litras kainuoja 4,04 euro. Išmėginusi pigiausią valiklį, kurio litras tekainavo 1,85 euro, teko nusivilti – nors valė tikrai neblogai, jo dozavimas buvo sudėtingas, mat jis buvo paprasčiausiame butelyje su plačiu kakliuku.

Buvau įpratusi prie purškiamos priemonės, todėl nutariau paieškoti pigiausio purškiklio. Pavyko rasti man nežinomo gamintojo purškiamą universalią valymo priemonę, kurios litro kaina siekia 3,70 euro, o ir kokybe jis nei kiek nenusileido įprastai valymo priemonei. Kadangi tokie valikliai dažniausiai parduodami po 500 ml, tai kažkur kas antrą mėnesį man tai leidžia sutaupyti apie 0,17 ct. Nedaug, bet vis šis tas nenuskriaudžiant namų paviršių.

Mano taip nemėgstamas indų plovimas taip pat tapo kiek pigesnis. Buvau įpratusi naudoti visiems iki skausmo žinomo gamintojo indų ploviklį, kurio litro kaina siekė 2,87 euro. Indų plovikliui daug reikalavimų neturiu – ilgai putok ir nuplauk riebalus. Ir čia su pigiausia preke neprašoviau – litro tokio ploviklio kaina buvo vos 1,78 euro. Kadangi tokie plovikliai paprastai pardavinėjami po 500 ml, kas mėnesį man toks atradimas leidžia sutaupyti po 0,40 ct.

REKLAMA

Tikriausiai vertėtų paminėti, kad tai tėra mano asmenimis vertinimas – toli gražu kiekvieno poreikiai ir kokybės kartelė gali būti skirtingi – kam vienas produktas kokybiškas, kitam gali atrodyti per prastas.

Tačiau, kol karantinas namuose per daug pramogų nesiūlo, tikrai rekomenduoju išmėginti eksperimentą – ne tik įdomu atrasti naujus produktus, tačiau ir kišenėje tikrai lieka didesnė pinigų suma – vien iš atrastų pigesnių švaros prekių per mėnesį sutaupau apie 14,43 euro. O jau kitą savaitę kviečiu skaityti apie mano atradimus ieškant pigiausių higienos prekių – čia taip pat pasitaikė nuostabių atradimų.