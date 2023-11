10 patarimų, kaip sutaupyti perkant didesniais kiekiais

REKLAMA

Pirkdami po kelis tos pačios prekės vienetus ar didesnes pakuotes galite sutaupyti dėl dviejų priežasčių, pasakoja Antanas Bubnelis, „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas. Pirma, perkant didesnę to paties produkto pakuotę, jo kilogramas, litras ar vienetas įprastai kainuoja pigiau, kartais – net trečdaliu. Be to, prekybos tinklai dažnai taiko akcijas, kurios galioja perkant po du ar daugiau to paties produkto vienetų.

„Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kainos skirtumas perkant didesniu kiekiu gali būti vos keli centai, per ilgą laikotarpį galima nemažai sutaupyti. Jeigu tokiu būdu kasdienį produktą įsigyjate 10 centų pigiau, per metus sutaupysite beveik 40 eurų. Didesniais kiekiais perkant kelių rūšių produktus – per metus galima sutaupyti ir kelis šimtus eurų“, – aiškina A. Bubnelis.

10 patarimų, perkant produktus dideliais kiekiais

Siekiant, kad prekių pirkimas dideliais kiekiais būtų efektyvus, pateikiame dešimt patarimų, kurie padės kuo daugiau sutaupyti ir išvengti maisto švaistymo.

1. Pirkite dideliais kiekiais tik tuos produktus, kuriuos reguliariai vartojate

Rinkitės tuos produktus, kuriuos vartojate kasdien ar bent porą kartų per savaitę. Neprisipirkite produktų, pavyzdžiui, įvairių delikatesų, jeigu jų reguliariai nevartojate. Kitu atveju, rizikuojate, kad nespėsite jų suvartoti iki galiojimo pabaigos.

2. Pirkite tuos produktus, kurie ilgai negenda

Saugiausia didesniu kiekiu pirkti tokius produktus kaip, konservuoti vaisiai, daržovės, tunas ar sardinės, džiovintos pupelės, įvairios kruopos, riešutai, makaronai, miltai, cukrus, krakmolas, riešutų sviestas. Taip pat – įvairūs šaldyti produktai, kaip šaldytos daržovės, mėsa, žuvis, uogos. Pravartu įsigyti ir didesnį kiekį aukštoje temperatūroje apdoroto ar augalinio pieno, kurio galiojimo laikas įprastai siekia kelis mėnesius.

Didesniais kiekiais tinka pirkti ir įvairius gėrimus, kuriuos galima laikyti kambario temperatūroje, pavyzdžiui, mineralinį vandenį, gazuotus vaisvandenius ir t.t. Be to, pravartu didesniais kiekiais nusipirkti reguliariai naudojamų valymo ir prausimosi priemonių ir kitų negendančių buities reikmenų, kaip kepimo popierius, šiukšlių maišai, sauskelnės vaikams.

3. Venkite dideliais kiekiais pirkti šviežių gaminių

Siekdami išvengti maisto švaistymo, venkite dideliais kiekiais užsipirkti šviežių gaminių, kaip vaisių ir daržovių, kiaušinių, kepinių. Nebent planuojate gaminti maistą dideliam kiekiui žmonių, tikėtina, kad šių produktų nespėsite suvartoti ar teks juos vartoti, kai jie jau bus neoptimalaus šviežumo.

4. Įvertinkite, kiek vartojate prieskonių ir padažų

Nepatartina dideliais kiekiais pirkti prieskonių, nes įprastai juos suvartoti užtrunka ilgai, o bėgant laikui, jie praranda savo skonį. Taip pat reikėtų turėti omenyje, kad įvairūs padažai, su tam tikromis išimtimis, pradarius jų pakuotę, per porą mėnesių gali tapti nebetinkami vartoti. Tad verta pagalvoti, prieš perkant didelę padažo pakuotę, ar spėsite jį sunaudoti.

5. Nepamirškite sveikatos

Nepasiduokite pagundai esant akcijoms prisipirkti daug saldumynų ar kitų sveikatai nepalankių užkandžių. Nebent turite labai tvirtą valią, turėdami po ranka didelį kiekį šių skanumynų rizikuojate suvartoti jų daugiau nei rekomenduoja sveikatos specialistai.

6. Laikykite produktus tamsiai ir vėsiai, birius produktus - sandariai

Kad vėliau netektų išmesti įsigytų produktų, svarbu tinkamai įvertinti, ar galėsite juos tinkamai laikyti. Daugumai produktų reikia tamsios ir vėsios vietos, kad jie išliktų geri kuo ilgiau. Nepamirškite, kad nehermetiškai ilgą laiką laikomi birūs produktai gali pritraukti maistinių kandžių.

7. Įvertinkite šaldiklio galimybes

Įvertinkite, ar šaldytiems produktams turite pakankamai vietos šaldiklyje, kad atėjus metui, kai norėsite prisišaldyti uogų, nereikėtų atlaisvinti vietos dalį šaldytų produktų išmetant.

8. Pasitikrinkite akcijas

Planuodami produktų užsipirkimą didesniais kiekiais, įvertinkite prekybos tinklų siūlomas akcijas. Pavyzdžiui, „Lidl“ parduotuvėse kasdien galima rasti specialių pasiūlymų, kuomet siūloma įsigyti du produktus už vieno kainą arba antram vienetui yra pritaikoma nuolaida. Taip pat akcijos „XXL savaitė“ metu specialios XXL dydžio maisto ir buities produktų pakuotės yra pasiūlomos už ypatingai mažas kainas.

9. Žiūrėkite į kilogramo, litro ar vieneto kainą

Vertindami, ar apsimoka pirkti didesnę pakuotę, pažiūrėkite, kiek kainuoja produkto kilogramas, litras ar vienetas. Informaciją, kuri parodo, kiek kainuoja, pavyzdžiui, jogurto litras perkant jį skirtingo dydžio pakuotėse, rasti yra itin paprasta. Pavyzdžiui, „Lidl“ parduotuvėse ši informacija yra itin aiškiai nurodoma šalia kiekvieno produkto kainos. Tokia pati praktika taikoma ir prekybos tinklo leidiniuose bei „Lidl Plus“ programėlėje.

10. Taupykite rečiau apsilankydami parduotuvėje

Apsipirkimas didesniais kiekiais įprastai lemia ir retesnį apsilankymą parduotuvėje, reiškia sutaupysite laiko bei išlaidų transportui, jei iki parduotuvę vykstate automobiliu. Šį laiką galima skirti naujo recepto paieškai, kuris leistų sveikai ir įdomiai panaudoti anksčiau įsigytus produktus.