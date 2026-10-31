Žvalgybos operacija iš vidaus: kaip Rusijos elito atstovas padeda ukrainiečiams kovoti prieš Putiną

Apie filmo herojų žinoma nedaug – juodame filme jis pristatomas slapyvardžiu Foma. Manoma, kad jis gali būti susijęs su „Telegram“ kanalu „Volia“. Komentatorius tuo pačiu slapyvardžiu ir iš to paties kanalo nuo rugsėjo pradėjo dalyvauti kaip karinis analitikas Aleksandro Pliuščevo laidoje „The Breakfast Show“, atskleidė leidinys „Agentstvo“.
Foma gyvena Varšuvoje, iš kur vadovauja savanorių tinklui, užsiimančiam žvalgybinės informacijos rinkimu ir sekimu apie Rusijos kariškius. 2022 metų pradžioje Foma, kaip teigiama filme, perspėjo Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GUR) atstovus apie ruošiamą pilno masto Rusijos įsiveržimą. Vėliau Ukrainos specialiosios tarnybos padėjo jam išvykti iš šalies ir įsikurti Lenkijoje. Kartu Foma tvirtina išlaikantis ryšius su šaltiniais Rusijos specialiosiose tarnybose. Pokalbiuose jis mini kontaktus tiek su GUR, tiek su FSD atstovais, kuriuos vadina „kontoriniais“.
Pasak Fomos, jis vadovauja maždaug trisdešimties žmonių tinklui, veikiančiam Rusijoje, Ukrainoje ir keliose Europos šalyse. Vieni vykdo išorinį stebėjimą, kiti užtikrina techninį palaikymą ir informacijos rinkimą. Filmo herojus pabrėžė, kad jie patys nedalyvauja oponentų neutralizavimo operacijose – tik renka informaciją. Foma tvirtina, kad grupė taip pat gauna prieigą prie Rusijos valdininkų susirašinėjimų „Telegram“ tinkle.
Sekimas ir generolo žūtis bei antrasis filmo herojus
Filme Foma pripažino, kad jo tinklas rinko informaciją apie F. Sarvarovą. Po generalo nužudymo jis parašė vienam iš filmo autorių: „Pasakysiu, kad sekti jį buvo gana varginanti užduotis. Jis gyveno pakaitomis tai pas meilužę, tai pas kolegą. Mėtė pėdsakus ir nuolat keitė grafiką.“
Generolas leitenantas Fanilas Sarvarovas, vadovavęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo operatyvinio rengimo valdybai, žuvo 2025 metų gruodžio 22 dieną per sprogimą jo automobilyje Maskvoje. GUR patvirtino BBC, kad bendradarbiauja su abiem filmo herojais.
Antrasis filmo herojus, rusas, pavadintas Ivanu, dirbo šalies viduje. Jis papasakojo, kaip vykdė karinių objektų žvalgybą, įrenginėjo slaptavietes su bepiločių orlaivių komponentais ir sprogmenimis. Foma, ištyręs informaciją apie Ivaną per savo kontaktus žvalgyboje, padarė prielaidą, kad jis galėjo dalyvauti rengiant atakas prieš karinių dronų gamyklą Jelabugoje.
Ivanas taip pat tvirtina iš anksto žinojęs apie ruošiamą operaciją „Pautina“. Remiantis BBC duomenimis, daugiau nei prieš metus jis perspėjo žurnalistą apie tokios atakos ruošimą, nenurodydamas tikslių tikslų ir terminų.
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