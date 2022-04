Žvalgyba paaiškino netikėtą Putino sprendimą Mariupolyje: telks pajėgas kitur

Kartu, žvalgybos teigimu, V. Putinas nori atlaisvinti dalį Mariupolyje dislokuotų Rusijos karinių pajėgų, kad galėtų jas perkelti kitur Ukrainos rytuose.

„Pilno masto gamyklos puolimas greičiausiai atneštų didelių nuostolių Rusijos pajėgoms ir dar labiau sumažintų jų kovinį efektingumą“, – rašoma naujausioje ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 April 2022



