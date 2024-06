„Žmonių gyvybei pavojingi potvyniai“ – panikuojantys Floridos gyventojai paliko savo mašinas tiesiog skęsti gatvėse

Viename vaizdo įraše, paskelbtame X, matyti užtvindyta gatvė, pilna apleistų automobilių Aventuroje, mieste į šiaurę nuo Majamio.

„Neįtikėtini potvyniai Aventuroje į šiaurę nuo Majamio. Gatvė pilna apleistų automobilių. Šioje teritorijoje vis dar galioja ekstremali situacija dėl staigaus potvynio“, – šalia įrašo rašė meteorologas Reidas Lybargeris.

Unbelievable flooding in Aventura just north of Miami. Street full of abandoned cars. This area is still under Flash Flood Emergency. #FLwx @NWSMiami



June 12, 2024

Dar viename klipe Hallandale Beach gatvėje buvo matyti kelios apleistos transporto priemonės, kuriose dėl potvynio vanduo beveik pasiekė transporto priemonių kapotą.

Several inches of water in homes in Hallandale Beach. Many just fixed their homes after last years big flood. They say this one is worse. #flwx @NWSMiami pic.twitter.com/HAifYJFsex — Jonathan Petramala (@jpetramala) June 12, 2024

Paskelbta nepaprastoji padėtis

Nacionalinės meteorologijos tarnybos Majamio skyrius X pranešė, kad kai kuriose Browardo ir Majamio-Deido apygardų dalyse užplūdo „gyvybei pavojingi potvyniai, uždaryti keliai ir padaryta žala namams ir (arba) įmonėms“. Prašome likti vietoje, jei jums nereikia keliauti!“

A tropical rainstorm has delivered 17 inches of rain in the last 24 hours across South Florida, prompting a flash flood emergency near Miami and the closure of I-95. pic.twitter.com/k8q43xxQr2 — AccuWeather (@accuweather) June 12, 2024

Dėl potvynių Fort Loderdeilo, Holivudo ir Aventuros merai trečiadienio popietę savo miestuose paskelbė nepaprastąją padėtį.

„Ši precedento neturinti audra šiandien Aventuroje išpylė daugiau nei 11 cm kritulių ir sukėlė didelių problemų mūsų bendruomenei“, – sakoma Aventuros pareigūnų pareiškime, paskelbtame X.