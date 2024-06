Ekstremalūs orai Rusijoje – Maskvą nusiaubė liūtys, Istrą – masyvi kruša

„Maskvą vėl užklupo smarkios liūtys. Primename, kad per 3 dienas Maskvoje turėtų iškristi apie 90 proc. mėnesio kritulių normos. Apie tai įspėjo orų prognozių specialistai.

Be to, didelė kruša iškrito Istroje ir Solnečnogorske“, – rašo „Topor“.

Primename, kad Ispanijos Maljorkos salos sostinės Palmos oro uoste antradienį, kai šią turistų pamėgtą šalį užklupo smarkios liūtys, lėktuvai sustojo ant užlietų kilimo ir tūpimo takų.

Audra sustabdė visą veiklą trečiame pagal dydį Ispanijos oro uoste „Son Sant Joan“, nes „neįmanoma saugiai vykdyti veiklos“, sakoma operatoriaus „Aena“ pranešime, rašo „Reuters“.

Duty free at Mallorca airport today - it’s all perfectly normal and apparently we mustn’t give in to ‘eco-zealots’ about achieving Net Zero as it might inconvenience some people. pic.twitter.com/iEZUj4J2BY