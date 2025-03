„Žmogus, kurį girdi ten, kur priimami sprendimai“: Kyjive apsilankė artimas Trumpui dvasinis lyderis

M. Azmanas pakvietė M. Burnsą apsilankyti Bučoje, Borodiankoje ir Irpinėje. Prieš trejus metus Rusijos bandymai apsupti Kyjivą žlugo po daugiau nei mėnesį trukusių įnirtingų kovų, Maskvos kariuomenei pasitraukus iš sostinės apylinkių.

Nustatyta, kad šimtai šių trijų miestų gyventojų buvo nukankinti, išprievartauti ir nužudyti Rusijos kariuomenės.

„Karas Ukrainoje yra didesnis nei demokratų ar respublikonų, kairiųjų ar dešiniųjų. Nesvarbu, ar jums nepatinka prezidentas D. Trumpas, ar prezidentas (Volodymyras) Zelenskis, čia žūsta tikri žmonės“, – rašė M. Burnsas savo „X“ paskyroje.

„<...> Kai matau vaikų ir senų žmonių lavonų nuotraukas arba iš pirmų lūpų girdžiu pasakojimus apie tai, kaip pastoriams už nugaros surištomis rankomis, priverstais klauptis, šaudoma į pakaušį, arba kai labai jauni piliečiai kareiviai, kurie paėmė ginklą į rankas, susprogdinami atakos bepiločių lėktuvų, dėkoja prezidentui Trumpui ir prašo daugiau šaudmenų savo namams, jaunoms žmonoms ir vaikams ginti, man mažiau rūpi, ar jums patinka prezidentas Zelenskis, ar jūs nenorite duoti daugiau pinigų Ukrainai“, – pasakojo savo įspūdžius dvasinis lyderis iš JAV.

