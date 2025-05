Nuolatinis Donecko gyventojų galvos skausmas – komunalinis sektorius. Kadaise viename turtingiausių Ukrainos miestų trūksta pinigų viskam, o komunalinės paslaugos finansuojamos pagal likučio principą. Miesto gyventojai įsitikinę, kad net ir šie pinigai yra tiesiog vagiami.

Taigi, miestas jau daug metų gyvena be normalaus vandens tiekimo. Nepaisant visų Donecke priskirto Kremliaus statytinio Deniso Pušilino pažadų, vanduo čia tiekiamas pagal grafiką, kuris, be to, nuolat keičiasi.

„Mūsų privačiame name vanduo tiekiamas tik keletą valandų tris kartus per savaitę. Jis teka itin silpna srove, yra rūgštus ir smirdantis. Tai reiškia, kad jį gerti ir ruošti maistą yra tiesiog pavojinga – net virimas nepadeda. Bet vis tiek viriname, kad galėtume nusiprausti“, – pasakojo Donecko gyventoja.

Tuo pačiu metu mieste buvo įrengta vandens pristatymo autocisternomis sistema, bet OBOZ.UA pašnekovės atveju vandens dalijimo vieta yra maždaug už kilometro nuo jos namų. Todėl moteris tiesiog „neturi jėgų“ nešti vandens iš autocisternos, tuo labiau, kad šis vanduo nėra ypač švarus. Todėl šeima kasdien turi pirkti 5–6 butelius vandens prekybos centre.

Moksleivių padėtis

Kaip ir laisvosios Ukrainos dalies priekinėse regionuose, okupuotame Donecke didžioji dalis moksleivių mokosi nuotoliniu būdu. Tačiau ne dėl „apšaudymo grėsmės“, o dėl to, kad mokyklose nėra vandens.

Dėl nuolatinio finansavimo trūkumo komunalinės tarnybos beveik neremontuoja kanalizacijos trikdžių. Donecke daug daugiabučių namų jau kelerius metus stovi su užtvindytomis rūsių patalpomis.

Rusijos valdžia nesugeba sutvarkyti buitinių atliekų išvežimo sistemos. Teroristinės „respublikos“ miestai, tarp jų ir Doneckas, virto sąvartynais, sako moteris.

Regiono centre – žiurkės

Visa tai sukelia papildomų problemų – pavyzdžiui, regiono centre padaugėjo žiurkių. Jos laksto miesto gatvėmis, beveik nebijo žmonių. Tarsi kovai su žiurkėmis skiriama atskira finansinė parama, bet Donecko gyventojai įsitikinę, kad pinigus tiesiog valdžioje sėdintys Kremliaus statytiniai.

„Žiurkės vaikšto laisvai, šunys susiburia į gaujas – o „respublika“ švenčia. O „valdžia“, tik pasakoja, kaip pagerėjo gyvenimas“, – piktinasi moteris.

Pasak jos, Donecko Liaudies Respublikos dienos proga okupacinė valdžia surinko žmones, ypač jaunimą, į „šventę“.

„Nors čia jau laikas laidotuvių maršus groti“, – pridūrė miestietė.

Padėtis okupuotose teritorijose

Kaip anksčiau rašė UNIAN, okupantai stiprina politiką, priverčiant ukrainiečius išvykti iš laikinai okupuotų teritorijų. Jų vietą užima Rusijos piliečiai. Tai yra ilgalaikė agresoriaus politika, kuria siekiama nelojalią ukrainiečių gyventojų dalį pakeisti paklusniais rusais.

Ekspertų nuomone, pasibaigus aktyviems karo veiksmams, Rusija bandys izoliuoti okupuotas teritorijas nuo ryšių su išoriniu pasauliu, ypač su Ukraina, kad būtų lengviau jas integruoti į Rusijos valstybinę erdvę.