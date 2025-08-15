Žiniasklaida: Trumpas teiravosi Stoltenbergo dėl Nobelio taikos premijos

Pasak laikraščio „Dagens Næringsliv“, skambutis J. Stoltenbergui buvo netikėtas. „Jis norėjo Nobelio premijos – ir pakalbėti apie muitus“, rašo leidinys.
Kiekvienais metais penkių narių Norvegijos Nobelio komitetas vertina šimtus kandidatų, kad išrinktų laureatą. Komiteto narius pagal Alfredo Nobelio norą renka Norvegijos parlamentas. Laureatas kiekvienais metais paskelbiamas liepos mėnesį.
J. Stoltenbergas patvirtino skambutį, tačiau nenorėjo komentuoti D. Trumpo pastangų gauti Nobelio taikos premiją. Buvęs NATO vadovas sakė, kad per pokalbį daugiausiai dėmesio buvo skiriama muitams ir ekonominiam bendradarbiavimui.
Praėjusią savaitę Baltuosiuose rūmuose Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas ir Azerbaidžano vadovas Ilhamas Alijevas pasirašė taikos susitarimą ir kartu užsiminė, kad D. Trumpas turėtų gauti Nobelio taikos premiją. „Kas, jei ne prezidentas D. Trumpas nusipelnė Nobelio taikos premijos?“ – sakė I. Alijevas. Jam pritarė N. Pašinianas. „Persilaužimas“ be D. Trumpo būtų buvęs neįmanomas, teigė jis. Kandidatu prestižinei premijai gauti D. Trumpą pasiūlė ir Kambodžos bei Pakistano premjerai.
JAV prezidentas jau per pirmąją savo kadenciją 2017–2021 m. kelis kartus buvo nominuotas kandidatu ir neslėpė nusivylimo, kad iki šiol premijos negavo. Pastarąjį kartą jis birželį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė: „Ne, aš negausiu Nobelio taikos premijos. Nesvarbu, ką darau, įskaitant Rusiją/Ukrainą ir Izraelį/Iraną, kokie rezultatai bebūtų. Tačiau žmonės tai žino, ir tai man svarbiausia“.
Vis dėlto gauti Nobelio taikos premiją D. Trumpui labai svarbu. Jei taip atsitiktų, jis papildytų JAV prezidentų, jau gavusių šį prestižinį apdovanojimą, gretas. Premija jau buvo skirta Theodore Rooseveltui (1906), Woodrowui Wilsonui (1919), Jimmy Carteriui (2002) ir Barackui Obamai (2009).
