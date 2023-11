Žiniasklaida: rusai verbuoja moteris į šturmo būrius, siųs į karą Ukrainoje

Jas taip pat ketinama siųsti į karą Ukrainoje.

Bataliono pranešime teigiama, kad moterys galės tarnauti ne tik snaiperėmis, bet ir šturmuotojomis, medikėmis, ryšininkėmis, taip pat elektroninės kovos, žvalgybos ir bepiločių orlaivių padaliniuose.

„Merginos mūsų brigadoje taip pat dirba šturmo būriuose, medicinoje, ryšių tarnyboje, taip pat REB, RER ir bepiločių orlaivių padaliniuose“, – teigiama bataliono „Telegram“ pranešime.

Priėmimo į batalioną sąlygose nurodoma, kad pirmoji sutartis trunka 6 mėnesius, iš kurių 1-2 mėnesiai skiriami mokymams.

„Per šį laikotarpį kariams mokamas 110-120 tūkst. rublių (1121-1223 eur.) atlyginimas, taip pat jie gauna vienkartinę 50 tūkst. rublių (509 eur.) išmoką. Tarnaujant kovos veiksmų zonoje atlyginimas padvigubėja. Antroji sutartis su batalionu sudaroma 3 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui ir aptariama individualiai.

Sužeidimo atveju savanorė gaus nuo 1 iki 3 mln. rublių (nuo 10 192 eur. iki 30576 eur,), o mirties atveju jos artimiesiems bus išmokėta 5 mln. rublių (50 961 eur.)“, – leidinio „Važnyje istorii“ žurnalistei, apsimetusiai kandidate, nurodė bataliono administratoriai.

Spalio mėnesį Didžiosios Britanijos gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusijos žvalgybos finansuojamas PMC „Redoubt“ sąmoningai bando verbuoti moteris kovinėms pozicijoms kare Ukrainoje, pranešė „Ukrinform“.

