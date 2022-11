„Mano šaltiniai tarnybose tvirtino, kad tai, kas pataikė į Pševodovą, greičiausiai, yra Ukrainos kariuomenės numuštos raketos liekanos“, – rašė jis savo „Twitter“ paskyroje.

Moje źródła w służbach twierdzą, że to co uderzyło w Przewodowo to najprawdopodobniej szczątki rakiety zestrzelonej przez Siły Zbrojne Ukrainy.