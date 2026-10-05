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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Žiniasklaida: Baltarusija išsiuntė pirmąją trąšų siuntą į JAV

2026-10-05 13:18 / šaltinis: ELTA
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2026-10-05 13:18
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JAV gaus pirmąją per ketverius metus baltarusiškų trąšų siuntą, remdamiesi „Financial Times“ pranešimu rašo „The Moscow Times“.

Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiama nuotrauka)
GALERIJA (13)

JAV gaus pirmąją per ketverius metus baltarusiškų trąšų siuntą, remdamiesi „Financial Times“ pranešimu rašo „The Moscow Times“.

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Remiantis „Argus“ duomenimis, rugsėjo 15 d. baltarusių įmonė Sankt Peterburgo uoste pakrovė 30 tūkst. tonų granuliuoto kalio chlorido į laivą, plaukiojantį su Maršalo Salų vėliava. Remiantis „Kpler“ duomenimis, šis krovinys turėtų atplaukti į Naujojo Orleano uostą spalio 14 d.

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Lukašenka aiškino, kad Baltarusija neturi kalio trąšų, kurias šiemet galėtų parduoti JAV

Baltarusijos autoritarinio režimo galva Aliaksandras Lukašenka rugsėjo 21 d. pareiškė, kad šiemet jo šalis neturi kalio trąšų, kurias galėtų tiekti Jungtinėms Valstijoms. Šis jo pareiškimas nuskambėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie esą rengiamą „milžinišką sandorį“ dėl kalio trąšų pirkimo iš Minsko.

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Pasak A. Lukašenkos, Baltarusija negali Jungtinėms Valstijoms tiekti didelių kiekių, nes visa šių metų produkcija jau parduota pagal sutartis.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiamos nuotraukos)

„Net jei norėtume tiekti (kalio trąšas – ELTA) į kitas, Vakarų rinkas, paprasčiausiai neturime tokių kiekių – viskas parduota pagal sutartis“, – pirmadienį jo kanceliarijos paskelbtame pareiškime teigė A. Lukašenka.

JAV prezidentas rugsėjo gale pareiškė, kad rengia „milžinišką“ trąšų pirkimo iš Baltarusijos sandorį, kuris taps alternatyva kalio importui iš Kanados.

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D. Trumpas pastaruoju metu suintensyvino prekybos karą su kaimyne Kanada – ilgamete JAV sąjungininke ir viena svarbiausių prekybos partnerių.

JAV geologijos tarnybos duomenimis, 2024 m. 79 proc. kalio importo sudarė tiekimas iš Kanados, 11 proc. – iš Rusijos, o 4 proc. – iš Baltarusijos.

„Kaina būtų gerokai mažesnė, nei šiuo metu mokame Kanadai; tai labai gera žinia mūsų ūkininkams ir gyvulių augintojams“, – apie rengiamą sandorį su Minsku skelbė D. Trumpas.

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D. Trumpo administracija jau ilgą laiką siekia gerinti santykius su Baltarusijos lyderiu, nepaisant šio vykdomų represijų prieš disidentus ir paramos Rusijos invazijai į Ukrainą. Šioms pastangoms vadovauja JAV prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as.

J. Coale'as siekia, kad mainais į JAV sankcijų Baltarusijai švelninimą A. Lukašenka paleistų politinius kalinius.

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JAV pasiuntinio pastangomis į laisvę išėjo šimtai žmonių, tarp jų Nobelio taikos premijos laureatas ir tarptautiniu mastu pripažintos 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų nugalėtojos Sviatlanos Cichanouskajos vyras.

Reaguodama į pranešimus apie JAV rengiamą sandorį, S. Cichanouskaja savo ruožtu įspėjo Vašingtoną, kad bet koks susitarimas su A. Lukašenkos režimu yra rizikingas.

„Mūsų pozicija yra tokia, kad dabar ne laikas prekiauti su režimu, kol visos pajamos iš kalio trąšų tenka represijoms vykdyti ir Rusijos karo mašinai remti. Bet koks susitarimas su režimu yra labai rizikingas“, – naujienų agentūrai AFP sakė ji.

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Fas pinceriai
Fas pinceriai
2026-10-05 14:08
Kur broilerių Notos, JAV???
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