Žiemą turistai raginami atsakingai planuoti keliones: smogas tvyro daugelyje pasaulio vietų

Smogas nėra vien tik estetinė problema – jis daro įtaką ir mūsų sveikatai. „Aplinkos oro tarša ozonu ir smulkiomis kietosiomis dalelėmis yra maždaug 3,4 mln. ankstyvų mirčių per metus visame pasaulyje priežastis“, – teigia Šiaurės Karolinos universiteto profesorius Jasonas Westas.

Be to, smogas be akivaizdžių kvėpavimo takų ligų simptomų, siejamas ir su didesne diabeto, nutukimo, vėžio, nevaisingumo ir net silpnaprotystės rizika.

Esant tokiam dideliam poveikiui, nėra abejonių, kad smogas turi įtakos ir turizmui. Lankytinos vietos, kurios saulės šviesoje turėtų atrodyti įspūdingai, tampa apgaubtos slegiančio rūko, todėl žmonės pradeda vengti populiariausių turistinių vietų, nes tai trukdo žygiams bei fotografavimui.

Šalys, kurios yra paveiktos oro taršos

Įspūdingomis vietomis ir gardžiu gatvės maistu garsėjantis Delis (Indija) turi liūdną reputaciją kaip vienas labiausiai užterštų miestų pasaulyje.

Žiemą smogo lygis gali būti toks didelis, kad net pablogėja matomumas.

„Naujajame Delyje, kurio oro užterštumo lygis neseniai 30-35 kartus viršijo Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamą saugią ribą, buvo uždrausti fejerverkai per Diwali – spalvingą šventę. Draudimas iš esmės buvo ignoruojamas ir pirotechnikos priemonės sprogo visame mieste – tai dar labiau pablogino oro kokybę“, – pranešė britų naujienų agentūra.

Be to, Pakistane esantis Lahore istorinis miestas, yra kultūrinis lobis, tačiau oro tarša gali būti taip pat demotyvuojantis veiksnys.

Vietiniai gyventojai prie to pripratę, tačiau turistai vietoj gerų nuotraukų gali sulaukti ašarojančių akių ir kosulio.

Nepaisant didelių pastangų gerinti oro kokybę, Pekine (Kinija) vis dar pasitaiko dienų, kai dangus būna toks pilkas, kad atrodo lyg amžinos sutemos.

Meksiko miestas (Meksika) taip pat susiduria su dideliu oro užterštumu. Nors pastaraisiais dešimtmečiais padėtis jame pagerėjo, miestas vis dar kovoja su smogu.

Dėl savo padėties kalnų apsuptame baseine užterštas oras gali užsilaikyti, ypač be vėjo.

Smogas neaplenkia ir Indonezijos miesto Džakartos. Dėl chaotiško eismo ir atliekų deginimo netoliese esančiose teritorijose, mieste oro tarša yra itin didelė.

Egipto sostinė Kairas be abejonės yra įspūdingas istorinis miestas, tačiau oras ten ne visada toks malonus kaip piramidžių vaizdai.

Smogas čia daugiausia kyla dėl iškastinio kuro deginimo ir dykumos dulkių.

Be to, šventyklomis garsėjančiame Bankoke (Tailandas) taip pat pasitaiko dienų, kai oras būna užterštas, todėl vaikščioti jame tampa ne taip malonu.

Mumbajus – dar vienas didelis Indijos didmiestis, kuriame oro tarša yra milžiniška problema. Nepaisant to, kad Mumbajus yra gyvybingas kultūros centras, turizmui gali trukdyti prasta oro kokybė, ypač sausuoju metų laiku.

Šalčiausia pasaulio sostinė – Ulan Batoras (Mongolija) – žiemą taip pat susiduria su didele tarša. Pagrindinė priežastis – šildymui deginamos anglys, dėl kurių susidaro miestą gaubiantis tirštas smogas.

Maža to, smogas tūno ir šilčiausiose vietovėse, garsėjančiomis paplūdimiais bei atogrąžų džiunglėmis. Pavyzdžiui, Brazilijos San Paulo miestas, dėl intensyvaus eismo ir pramonės veiklos, yra labai užterštas.

Žiemą, kai oras atrodo „sustingęs“, oro tarša smogia ir Vietnamo gyvybingam bei istoriniam miestui Hanojui. Šaltuoju metų laikotarpiu šiame mieste oro tarša pasiekia itin aukštą lygį.

Oro tarša neaplenkia ir Europos, pavyzdžiui, Lenkijoje esantis Krokuvos miestas, garsėjantis Viduramžių architektūra, dėl šildymui naudojamų anglių, ypač žiemą, susiduria su oro taršos problemomis.

Patarimai, kaip išvengti smogo

Pirmiausiai, prieš kelionę yra siūloma pasidomėti oro kokybės rodikliais, kuriuos galima rasti interneto svetainėse.

Taip pat rekomenduojame keliauti ne problemiškiausiu metų laiku, pavyzdžiui, žiemą miestuose, kuriuose vis dar paplitęs šildymas anglimis.

Jei oro kokybė yra prioritetas, rinkitės „žalesnes“ kelionių kryptis, pavyzdžiui, Skandinaviją ar Šveicariją.

Keliauti yra fantastiška, tačiau kvėpuoti būtina, todėl keliones verta planuoti išmintingai ir pasirinkti vietas, kuriose galima mėgautis gamta bei architektūra be smogo.