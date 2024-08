Zelenskis: Ukrainos pajėgos Kurske daro pažangą

Ukrainos naujienų agentūros „Unian“ duomenimis, per vyriausybės posėdį trečiadienį nuspręsta leisti tarptautinėms organizacijoms patekti į užimtas teritorijas Vakarų Rusijoje. Tarp šių organizacijų yra Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas, Jungtinės Tautos bei kitos humanitarinę pagalbą teikiančios tarptautinės organizacijos.

V. Zelenskio patarėjas Mychailas Podoliakas interviu Rusijos opozicinei žiniasklaidos priemonei „Medūza“ sakė, kad Ukrainos kariams per operaciją Kursko srityje, be kita ko, nurodyta atakuoti ir naikinti tik karinius taikinius. Be to, priešingai nei rusų okupantai, Ukraina esą užimtose teritorijose savo atstovų neskirs.

Vienintelis kontaktas su rusų civiliais gyventojais, anot M. Podoliako, yra humanitarinės pagalbos teikimas. Jis pažymėjo, kad „Rusijos teritorijoje Bučos nebus“.