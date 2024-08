Zelenskis: Ukraina gerokai pasistūmėjo į priekį Rusijoje

Tai buvo aptarta per Ukrainos vadovybės posėdį, teigė V. Zelenskis tinkle X. Civiliams gyventojams užimtose teritorijose esą rengiama humanitarinė pagalba. Tarptautinių organizacijų atstovams bus leista patekti į teritorijas.

Anot Ukrainos naujienų agentūros „Unian“, tarp šių organizacijų yra Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas, Jungtinės Tautos bei kitos humanitarinę pagalbą teikiančios tarptautinės organizacijos.

V. Zelenskis: Ukraina gerokai pasistūmėjo į priekį Rusijos Kursko srityje

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo pajėgos „gerokai pasistūmėjo į priekį“ Rusijos Kursko srityje.

„Šiandien mes gerokai pasistūmėjome į priekį Kursko srityje. Mes įgyvendiname savo strateginį tikslą“, – sakė V. Zelenskis savo vakarinėje kalboje.

Ukrainos pajėgos antrą savaitę tęsia plataus masto puolimą Kursko srityje: trečiadienį ukrainiečiai pareiškė užėmę daugiau teritorijų, paėmę į nelaisvę daugiau rusų kariškių ir sunaikinę naikintuvą-bombonešį per atakas prieš karinius aerodromus.

Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis trečiadienį vaizdo įraše, paskelbtame prezidento V. Zelenskio kanale platformoje „Telegram“, teigė, kad šturmo pajėgos trečiadienį pasistūmėjo 1–2 km į Kursko teritoriją.

Apie pažangą anksčiau socialiniuose tinkluose pranešė ir prezidentas: „Kursko srityje judame toliau. Įvairiose vietovėse nuo dienos pradžios – nuo vieno iki dviejų kilometrų.“

Ukrainos kariai taip pat paėmė į nelaisvę daugiau kaip 100 rusų karių, sakė O. Syrskis. V. Zelenskis teigė, kad jie gali būti iškeisti į karo belaisvius ukrainiečius.

Be to, kariai numušė Rusijos naikintuvą-bombonešį Su-34, kuriuo į Ukrainos fronto pozicijas ir miestus buvo mėtomos planiruojamosios bombos, pranešė Ukrainos generalinis štabas.

Rugpjūčio 6 dieną prasidėjęs netikėtas Ukrainos puolimas Rusijos teritorijoje supurtė Kremlių. Operacija Kurske yra didžiausias išpuolis prieš Rusiją nuo Antrojo pasaulinio karo laikų ir jame, manoma, gali dalyvauti iki 10 tūkst. Ukrainos karių, kuriuos lydi šarvuočiai ir artilerija, sako karo analitikai.

Ukrainos vyriausiasis kariuomenės vadas teigė, kad jo pajėgos dabar kontroliuoja apie tūkstantį kvadratinių kilometrų Rusijos teritorijos, tačiau nepriklausomai patikrinti šio teiginio nepavyko.

Jei tai tiesa, remiantis Vašingtone įsikūrusio analitinio centro „Institute for the Study of War“ (ISW) skaičiavimais, vos per vieną savaitę būtų užimta beveik tiek pat Ukrainos teritorijos, kiek Rusijos pajėgos užėmė nuo šių metų sausio iki liepos mėnesio – 1 175 kvadratinių kilometrų.

Po V. Zelenskio pranešimo, kad jo pajėgos žengia į priekį Kursko srityje, Rusija trečiadienį pareiškė, kad atrėmė bandymus penkiose vietose prasiveržti toliau į šį regioną.

„Priešų mobilių dalinių, naudojančių šarvuotąją techniką, bandymai prasiveržti giliau į Rusijos teritoriją buvo atremti“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Ukrainos tikslai

Ukraina taip pat teigė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį surengė didžiausią ataką prieš Rusijos karinius aerodromus nuo pat Kremliaus plataus masto invazijos pradžios 2022-ųjų vasarį.

Vienas Ukrainos saugumo pareigūnas naujienų agentūrai AP sakė, kad taip siekiama sumažinti Rusijos oro pajėgų pranašumą kare. Jis pasisakė laikydamasis anonimiškumo sąlygos, nes nebuvo įgaliotas kalbėti viešai.

Vienas Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas antradienį pareiškė, kad Kyjivas neketina okupuoti Rusijos teritorijų. Jo teigimu, tikslas yra sustabdyti Rusiją nuo raketų paleidimo į Ukrainą iš Kursko.

Vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka trečiadienį kalbėjo panašiai ir teigė, kad Ukraina kuria buferinę zoną Kursko srityje, kad rusai iš ten negalėtų apšaudyti Ukrainos teritorijos.

„Buferinės zonos sukūrimas Kursko srityje yra žingsnis siekiant apsaugoti mūsų pasienio bendruomenes nuo kasdienių priešiškų apšaudymų“, – „Telegram“ rašė jis.

Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas Heorhijus Tychas antradienį sakė, kad Kyjivas nėra suinteresuotas užvaldyti teritorijų, kurias užėmė per įsiveržimą į Rusijos Kursko sritį, ir visiškai teisėtomis pavadino ukrainiečių operacijas Rusijoje.

„Kuo greičiau Rusija sutiks atkurti teisingą taiką (...), tuo greičiau liausis ukrainiečių gynybos pajėgų reidai į Rusiją“, – reporteriams sakė jis.

Analitikai teigia, kad Ukrainos pajėgos nusitaikė į Kursko regioną, nes ten esanti silpna Rusijos vadovavimo ir kontrolės struktūra padarė jį pažeidžiamą.

„Situacija vis dar labai nepastovi, tačiau esama aiškių ženklų, kad Rusijos reaguojančių padalinių vadovybė ir kontrolė vis dar nesusitvarko, o taip svarbi vadovybės vienybė dar nepasiekta“, – sakė į atsargą išėjęs JAV viceadmirolas Robertas Murrettas (Robertas Maretas), Sirakūzų universiteto Saugumo politikos ir teisės instituto profesorius ir direktoriaus pavaduotojas.

„Ateinančios 2–3 dienos bus labai svarbios abiem pusėms“, – teigė jis.

Kaimyniniame Rusijos Belgorodo regione paskelbta nepaprastoji padėtis, o gubernatorius perspėjo, kad padėtis sudėtinga dėl Ukrainos apšaudymo ir dronų atakų.

Kol kas neaišku, kaip, kada ir ar apskritai Ukraina bandys pasitraukti iš užimtų pozicijų. Ukrainos kariuomenė tvirtina, kad Kursko srityje kontroliuoja 74 gyvenvietes, kurios, kaip manoma, yra kaimai ar kaimeliai. Rusijos pareigūnai teigia, kad evakuota daugiau kaip 100 tūkst. žmonių, daugiausia iš Kursko.

V. Zelenskis ankstesnėje vakarinėje kalboje antradienį nurodė, kad Kursko operacija taip pat siekiama pakelti šalies kovinę dvasią ilgo karo akivaizdoje ir sutelkti žmones, aiškiai parodant Ukrainos karinius pajėgumus.

„Dabar mes visi Ukrainoje turėtume veikti taip pat vieningai ir veiksmingai, kaip tai darėme pirmosiomis šio karo savaitėmis ir mėnesiais, kai Ukraina perėmė iniciatyvą ir pradėjo keisti situaciją mūsų valstybės naudai“, – sakė V. Zelenskis.