Zelenskis: sprendimą dėl Ukrainos narystės ES pateiks po kelių mėnesių

„Turėjau esminį pokalbį su Europos Komisijos pirmininke. Europos Komisijos sprendimas dėl Ukrainos prašymo dėl narystės Europos Sąjungoje bus paruoštas per kelis mėnesius. Ukrainos vyriausybė ir Europos Komisija yra informuotos. Judame link savo strateginių tikslų kartu“, – tviteryje rašė V. Zelenskis.

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.