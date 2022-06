Zelenskis simboliškai paminėjo 100-ąją karo dieną: atkartojo legendinį savo vaizdo įrašą

Ta proga V. Zelenskis atkartojo legenda tapusį savo vaizdo įrašą, kurį padarė antrąją karo dieną, pasklidus gandams, kad jis paliko šalį slėpdamasis. Dabar, kaip ir tąkart, jis nusifilmavo su aukščiausiais šalies pareigūnais, įrodydamas, kad jie visi kartu Kyjive.

„Frakcijos vadovas čia, prezidento kanceliarijos vadovas čia, Ukrainos ministras pirmininkas Šmyhalis čia, Podolyakas čia, prezidentas čia. Mūsų komanda yra gerokai didesnė. Ukrainos ginkluotosios pajėgos čia.

O svarbiausia – mūsų tauta, mūsų valstybės liaudis čia. Giname Ukrainą jau šimtą dienų. Pergalė bus mūsų“, – kreipdamasis į savo tautiečius ir kartu visą pasaulį sako V. Zelenskis, pridurdamas, „Šlovė Ukrainai“.

Kartu, kaip ir pirmąjį kartą, su V. Zelenskiu vaizdo įraše matomi valdančiosios partijos „Liaudies tarnas“ frakcijos seniūnas Davidas Arachamija, prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis bei kanceliarijos patarėjas Mychailo Podolyakas.

O štai ir originalusis vaizdo įrašas, kurį Ukrainos lyderis kartu su savo komanda sukūrė vasario 25-ąją.

🇺🇦#Ukraine President Zelensky released a video from Kiev to prove that he did not leave the country.



📌 Zelensky: "We are in Kiev, we are all here. We protect our state and independence." pic.twitter.com/aMMek8m3DJ