Zelenskis: Rusija turi nustoti kelti sąlygas paliauboms

Ukrainos prezidentas sakė, kad kalbėjosi su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu dėl „aiškių saugumo garantijų“ Ukrainai suformulavimo.

„Prancūzijos pozicija šiuo klausimu yra labai konkreti, ir mes ją visiškai palaikome. Toliau dirbame ir deriname tolesnius žingsnius bei kontaktus su savo partneriais“, – pridūrė V. Zelenskis.

I spoke with President of France @EmmanuelMacron. As always, it was a very constructive conversation.



We discussed the results of the leaders’ online meeting that took place on Saturday. The coalition of countries willing to work with us to bring about a just and lasting peace… pic.twitter.com/5oy1yheKnV