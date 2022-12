Zelenskis pranešė: „Pakeliui į JAV“

JAV prezidentas Joe Bidenas oficialiame pareiškime patvirtino, kad V. Zelenskis vyks į Baltuosius rūmus prieš kalbėdamas jungtinėje Kongreso sesijoje, „pademonstruodamas tvirtą abiejų partijų paramą Ukrainai“.

Savo ruožtu V. Zelenskis „Twitter“ rašė:

„Pakeliui į JAV stiprinti Ukrainos atsparumą ir gynybinius pajėgumus. Visų pirma, JAV prezidentas ir aš aptarsime bendradarbiavimą tarp Ukrainos ir JAV. Taip pat pasakysiu kalbą Kongrese ir keliuose dvišaliuose susitikimuose“.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.