Zelenskis prabilo apie trišales derybas: viskas priklauso ne nuo Maskvos

Apie tai jis kalbėjo bendraudamas su žurnalistais, praneša „Ukrinform“.
V. Zelenskio teigimu, susitikimas Abu Dabyje priklauso nuo JAV.
„Maždaug taip pat, kaip buvo su susitikimu Briuselyje. Rusai patvirtino, mes patvirtinome. Mano nuomone, šiandien tai jau priklauso ne nuo rusų ir ne nuo mūsų. Šiandien susitikimas Abu Dabyje priklauso nuo amerikiečių pusės. Nes visi pareiškė teigiamai vertinantys tokį susitikimo formatą. O Jungtinėms Amerikos Valstijoms pagrindinis dėmesys šiuo metu skiriamas Artimiesiems Rytams“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Eskalacija Artimuosiuose Rytuose
Jis pažymėjo, kad įvairūs pokyčiai, įskaitant galimus politinius pokyčius kai kuriose valstybėse, turės įtakos įvykiams Artimuosiuose Rytuose.
Prezidentas taip pat neatmetė eskalacijos Artimuosiuose Rytuose galimybės.
„Ten gali įvykti eskalacija, apie tai kalba daugelis. Manau, kad ji įvyks“, – pridūrė jis.
Spalio 25 d. interviu metu V. Zelenskis pareiškė, jog spalio 27–28 d. Briuselyje planuojamas jo susitikimas su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, taip pat Europos Sąjungos ir JAV atstovais.
Vis dėlto prezidento patarėjas Dmytro Lytvynas, atsakydamas į žurnalistų klausimus, nepatvirtino, kad V. Zelenskis vyks į Briuselį, nes pasikeitė JAV planai.
Anksčiau V. Zelenskis bendravo su specialiaisiais JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais ir pareiškė, kad trišalį komandų lygmens susitikimą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo planuojama surengti pirmoje lapkričio pusėje.
JAV vyriausybės šaltinių teigimu, kitas JAV, Ukrainos ir Rusijos delegacijų derybų etapas gali vykti Abu Dabyje arba Šveicarijoje.
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