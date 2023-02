Zelenskis kreipėsi į lietuvius: „Nėra srities, kurioje Ukraina nebūtų pajutusi Lietuvos nuoširdumo ir ryžto“

V. Zelenskis šeštadienį „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše kalbėjo, kad ukrainiečiai ir lietuviai kartu eina per Europos istoriją.

„Mus vienija kartos ir šimtmečiai. Išgyvenome gerus ir tragiškus laikus, taikius laikus ir žiaurius laikus. Per visus mūsų gyvavimo metus ukrainiečiai ir lietuviai vienaip ar kitaip kovojo už laisvę. Dabar puikus laikas. Laikas, kai galime laimėti ir garantuoti savo laisvę ne vien metams, ne tik dešimtmečiams. Dabar atėjo laikas, kai galime apsaugoti savo laisvę amžiams“, – sakė Ukrainos prezidentas.

🇺🇦 and 🇱🇹 are walking together through the history. I thank all of you, 🇱🇹 people, for doing everything you can with us.

Now is the time when we can protect our freedom forever.

And make our #PeaceFormula the basis for a new security for everyone in the world who values life. pic.twitter.com/DY3vD5DNfL