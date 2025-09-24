Zelenskis JT sakė, kad narystė NATO nėra automatinė apsauga, ir gyrė Trumpo politikos permainas

Kreipdamasis į Jungtines Tautas D. Zelenskis teigė, kad gali nepakakti net narystės NATO, kurią D. Trumpas Ukrainos atžvilgiu atmeta.
„Kadangi tarptautinės institucijos yra per silpnos, ši beprotybė tęsiasi. Net ir priklausymas ilgamečiam kariniam aljansui automatiškai nereiškia, kad esi saugus“, – sakė jis JT Generalinei Asamblėjai.
Tačiau V. Zelenskis gyrė D. Trumpą po jų susitikimo antradienį.
„Turėjome gerą susitikimą su prezidentu Trumpu, taip pat kalbėjausi su daugeliu kitų stiprių lyderių, ir kartu galime daug ką pakeisti, – sakė jis. – Žinoma, darome viską, kad užsitikrintume Europos pagalbą, ir, žinoma, pasikliaujame Jungtinėmis Valstijomis.“
D. Trumpo antradienį išsakyta mintis, kad Kyjivas gali laimėti, padedant Europos Sąjungai ir NATO, reiškė neeilinį pokytį po mėnesius trukusio teigimo, kad Ukraina neatgaus Rusijos užgrobtų teritorijų.
D. Trumpas sakė, kad Ukraina gali atgauti visas savo žemes, ir nedetalizuodamas užsiminė, kad Kyjivas galėtų „galbūt net žengti toliau!“
Šie JAV vadovo komentarai buvo naujausi iš daugelio jo politikos vingių Ukrainos klausimu, tarp kurių buvo ir staigus posūkis į taikos derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu šių metų pradžioje, pribloškęs sąjungininkus.
Valstybės sekretorius Marco Rubio susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke, nors jokių detalių apie jų pokalbius kol kas nebuvo pateikta.
„Didelės riebios raketos“
V. Zelenskis trečiadienį perspėjo, kad Europa negali sau leisti atiduoti strategiškai svarbioje vietoje esančią Moldovą Rusijos įtakai, kad ji paskui Baltarusiją ir Sakartvelą patektų į Maskvos orbitą.
„Rusija bando padaryti su Moldova tai, ką Iranas kadaise padarė Libane, ir pasaulinio atsako vėl trūksta. Mes jau praradome Sakartvelą Europoje... o Baltarusija jau daug, daug metų taip pat juda link priklausomybės nuo Rusijos. Europa negali sau leisti prarasti ir Moldovos“, – sakė jis JT Generalinėje Asamblėjoje.
Moldova sekmadienį eina į rinkimus, o proeuropietiška prezidentė Maia Sandu priversta kovoti su suklastotų vaizdo įrašų ir kitos dezinformacijos, siejamos su Rusija, antplūdžiu.
V. Zelenskis taip pat reiškė nerimą dėl autonominių bepiločių orlaivių ir nepilotuojamų skraidyklių, galinčių numušti kitus dronus bei taikytis į ypatingos svarbos infrastruktūrą, kūrimo.
„Mes dabar išgyvename destruktyviausias ginklavimosi varžybas žmonijos istorijoje, nes šį kartą jos apima ir dirbtinį intelektą, – sakė jis, pridurdamas, kad vienintelės realios saugumo garantijos yra „draugai ir ginklai“. – Jei pasaulis nesugebės reaguoti į jokias grėsmes ir jei nebus stiprios tarptautinio saugumo platformos, ar išliks žemėje taika?“
Karo lyderis, kurio susitikimų su pasaulio lyderiais darbotvarkė Niujorke, viešint per JT diplomatinę savaitę, yra įtempta, pabrėžė, kad Ukraina buvo priversta padidinti savo karinę gamybą.
„Ukraina neturi didelių riebių raketų, kurias diktatoriai mėgsta demonstruoti paraduose, tačiau mes turime dronų, galinčių nuskristi iki dviejų ar trijų tūkstančių kilometrų, – sakė jis. – Neturėjome kito pasirinkimo, kaip tik juos sukurti, kad apsaugotume savo teisę į gyvenimą."
