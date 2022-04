Zelenskio patarėjui senka kantrybė: „Europa duoda Ukrainai ginklų, bet ne tų, kurių prašėme“

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas bei derybinės grupės vadovas Mychailo Podoliakas neslepia susierzinimo dėl Europos Sąjungos (ES) tiekiamų ginklų Ukrainai, skelbia „The Guardian“.

Šeštadienį „Twitter“ paskyroje jis liejo apmaudą, kad ginklų prašanti Ukraina kol kas negavo tokios amunicijos, kokios prašė. Negana to, ginklų tiekimas vyksta „per ilgai“, tvirtina M. Podoliakas.

„Ukraina prašo Europos ginklų. Europiečiai palaiko šį raginimą. ES duoda Ukrainai ginklų, bet ne tų, kurių prašėme. Ginklų atvykimas trunka per ilgai“, – procesus kritikavo V. Zelenskio patarėjas.

„Demokratija nelaimės dėl šio žaidimo. Ukrainai reikia ginklų. Ne per mėnesį. Dabar“, – pridūrė M. Podoliakas.

1. Ukraine asks Europe for weapons.

2. Europeans support the call for their governments.

3. 🇪🇺 gives 🇺🇦 weapons, not the ones we asked for.

4. Weapons take too long to arrive

Democracy won’t win from playing this game. 🇺🇦 needs weapons. Not in a month. Now.