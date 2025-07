Zelenskį išvadino diktatoriumi: Trumpo bendražygė skleidžia dezinformaciją apie protestus Ukrainoje

Tūkstančiai piliečių susirinko visos šalies miestuose pirmąją naktį, turėdami aiškų tikslą: paraginti prezidentą Volodymyrą Zelenskį vetuoti parlamento priimtą įstatymą, kuris panaikina kovos su korupcija reformas, ir išreikšti pasipiktinimą neseniai įvykusiais vyriausybės išpuoliais prieš kovos su korupcija veikėjus.

Ukrainos žvalgyba įspėjo, kad Rusija gali mėginti pasinaudoti įvykiais destabilizuoti šalį, tačiau, panašu, tuo gali užsiimti ne tik Rusija.

Kraštutinės dešinės JAV kongresmenės Marjorie Taylor Green, kuri pasižymi išskirtiniu palaikymu prezidentui Donaldui Trumpui, pasinaudojo protestais ir melagingai pareiškė, kad protestuotojai yra pikti ant V. Zelenskio dėl to, kad Ukraina nesudaro taikos susitarimo su okupantais.

Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.



Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!



And America must STOP funding and sending weapons!!!



pic.twitter.com/WMJuMB7PlA