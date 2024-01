Xi Jinpingas Belgijos premjerui: Kinija nori užmegzti glaudesnius ryšius su ES

Indijos didžiausios naftos perdirbimo gamyklos – „Bharat Petroleum“ ir „Indian Oil“ – jau svarsto galimybę iš „Saudi Aramco“ įsigyti po 1 mln. barelių žaliavos.

Rusiška nafta Indijai kelia vis daugiau problemų ir nebėra tokia patraukli. Visų pirma, rusiškos lengvosios, mažai sieros turinčios naftos rūšies „Sokol“ importą į Indiją lydi problemos dėl atsiskaitymų, sakė vienas iš agentūros pašnekovų.

Indija dėl nebepatrauklių nuolaidų jau sumažino naftos pirkimą iš Rusijos. Dėl to „Indian Oil“ siekia gauti daugiau žaliavos iš Saudo Arabijos ir Vakarų Afrikos. Be to, Saudo Arabija savo naftos kainas šį mėnesį nuleido iki žemiausio per 27 mėnesius lygio, o didžiausia Indijos naftos perdirbėja susidomėjo papildomo užsakymo galimybėmis.