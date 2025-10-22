Kalendorius
Volodymyras Zelenskis lankysis Briuselyje ir Londone

2025-10-22 14:24 / šaltinis: BNS
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę lankysis Briuselyje ir Londone, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas aukšto rango ukrainiečių pareigūnas. 

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

1

Pasak pareigūno, vizitai vyks po trečiadienį suplanuotų derybų Norvegijoje ir Švedijoje.

Ukrainiečių pareigūnas nurodė, kad Briuselyje V. Zelenskis surengs daug susitikimų. 

Jis pridūrė, kad Ukrainos prezidentas su Norvegijos ministru pirmininku aptars energetikos klausimus tuo metu, kai Rusija prieš artėjantį šaltąjį sezoną suintensyvino atakas prieš ukrainiečių energetikos objektus.

