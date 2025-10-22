Volodymyras Zelenskis lankysis Briuselyje ir Londone

Pasak pareigūno, vizitai vyks po trečiadienį suplanuotų derybų Norvegijoje ir Švedijoje.
Ukrainiečių pareigūnas nurodė, kad Briuselyje V. Zelenskis surengs daug susitikimų.
Jis pridūrė, kad Ukrainos prezidentas su Norvegijos ministru pirmininku aptars energetikos klausimus tuo metu, kai Rusija prieš artėjantį šaltąjį sezoną suintensyvino atakas prieš ukrainiečių energetikos objektus.
