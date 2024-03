Vokietijos opozicija nori atlikti Scholzo pareiškimų apie raketas „Taurus“ tyrimą

O. Scholzas tvirtino, kad tolimojo nuotolio raketų pristatymas Ukrainai rizikuotų tiesiogiai įtraukti Vokietiją į konfliktą su Rusija. Pasak kanclerio, vokiečių kariai privalėtų programuoti raketas.

Centro dešiniųjų CDU/CSU blokas reikalauja išsiaiškinti, kaip O. Scholzas padarė tokią išvadą, nes perimtas ir Rusijos žvalgybos nutekintas aukšto rango Vokietijos oro pajėgų karininkų pokalbis prieštarauja šiems kanclerio teiginiams. Per tyrimą opozicija nori išsiaiškinti, kaip O. Scholzas galėjo skelbti apie raketas viešus pareiškimus, kurių neparemia Vokietijos kariuomenė ar gamintojas.

Anksčiau CDU/CSU siūlė atlikti atskirą tyrimą dėl saugumo spragų, leidusių Rusijos šnipams perimti pokalbį telefonu, per kurį aukšti kariuomenės vadai aptarė, kaip Ukraina galėtų panaudoti raketas „Taurus“. Per pokalbį vokiečių karininkai paminėjo ir tai, kad Ukraina gali paleisti raketas „Taurus“ be Vokietijos įsikišimo, bent jau esant tam tikroms sąlygoms.

Kyjivas nuolat prašo Vokietijos suteikti raketų „Taurus“, nes šie ginklai būtų neįkainojami smogiant gyvybiškai svarbiems kariniams taikiniams gerokai už fronto linijų. Iš oro paleidžiamos raketos gali smogti taikiniams maždaug už 500 kilometrų.