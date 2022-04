Vokietijos ministrė: Ukrainai šalys perduos dar daugiau ginklų

„Kaip Europos Sąjunga, kaip Ukrainos draugai, ateityje sustiprinsime ginklų tiekimą“, – žurnalistams po ES užsienio reikalų ministrų susitikimo Liuksemburge sakė A. Baerbock.

#EU countries will step up arms supplies to #Ukraine, #German Foreign Minister Annalena #Baerbock said.



"As the European Union, as friends of Ukraine, in the future we will intensify arms supplies," Baerbock told reporters after a meeting of EU foreign ministers in #Luxembourg. pic.twitter.com/tIyG2EF7MI