Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos miesto merę nužudė jos namuose: įtariamoji – įdukra

2025-10-08 18:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 18:59

Kitą dieną po to, kai naujai išrinkta vakarų Vokietijos Herdekės miesto merė buvo peiliu subadyta savo namuose, jos 17 metų įdukra įtariama padariusi šį nusikaltimą, trečiadienį pranešė policija.

Vokietijos policija (nuotr. SCANPIX)

Kitą dieną po to, kai naujai išrinkta vakarų Vokietijos Herdekės miesto merė buvo peiliu subadyta savo namuose, jos 17 metų įdukra įtariama padariusi šį nusikaltimą, trečiadienį pranešė policija.

REKLAMA
4
REKLAMA
REKLAMA

Centro kairiosios Socialdemokratų partijos (SPD) narė Iris Stalzer sveiksta ligoninėje po to, kai antradienį patyrė gyvybei pavojingus sužalojimus per incidentą, kuris sukėlė šoką visos Vokietijos politikams dėl pirminių nuogąstavimų, kad šis įvykis gali būti politiškai motyvuotas.

REKLAMA

Tačiau netrukus buvo nustatyta, kad incidentas buvo privataus pobūdžio, o netoliese esančio Hageno policija pranešė, kad 57 metų moteris užpuolike įvardijo savo įdukrą.

Prokuroras Berndas Haldornas sakė, kad nereikalauja arešto orderio, nes dukra paskambino pagalbos telefonu kartu su savo 15 metų broliu – taip pat įvaikintu.

REKLAMA
REKLAMA

Abu įvaikiai buvo žinomi policijai. Nė vienas iš jų nebuvo apklaustas dėl dūriu peiliu, tačiau trečiadienį jie buvo policijos priežiūroje. Nusikaltimo vietoje buvo rasti du peiliai.

Pasak tyrėjų, išpuolio motyvas neaiškus. Žmogžudysčių skyriaus vadovas Jensas Rautenbergas sakė, kad anksčiau šeimoje buvo kilę nesutarimų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

I. Stalzer praėjusį mėnesį per Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės vietos valdžios rinkimus laimėjo antrąjį merų rinkimų turą Herdekės mieste. Ji įveikė savo konservatyvųjį varžovą, surinkusi 52,2 proc. balsų.

Pagal profesiją teisininkė I. Stalzer turėjo pradėti eiti pareigas lapkričio 1 d. Kol kas per anksti pasakyti, ar ji galės užimti postą, sakė partijos kolega Klausas Klostermannas.

Herdekėje, nedideliame miestelyje prie Rūro upės netoli Dortmundo, gyvena 22 500 gyventojų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų