  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas gina ginklų tiekimo Izraeliui sustabdymą

2025-08-11 12:41 / šaltinis: BNS
2025-08-11 12:41

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį gynė kai kurių ginklų tiekimo Izraeliui sustabdymą, netylant kritikai dėl šio žingsnio iš jo paties aplinkos.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

0

„Vokietijos Federacinė Respublika jau 80 metų yra Izraelio pusėje, – sakė F. Merzas transliuotojui ARD. – Niekas dėl to nepasikeis.“

„Mes ir toliau padėsime šiai šaliai gintis“, – pridūrė jis.

Penktadienį F. Merzas pareiškė, kad Vokietija, reaguodama į Izraelio planus perimti Gazos miesto kontrolę, sustabdys karinės įrangos, kuri galėtų būti naudojama Gazos Ruože, eksportą.

F. Merzo dalinis ginklų embargas sukėlė viešą kanclerio konservatyvios partijos CDU narių, įskaitant jos jaunimo organizaciją, kritiką, kuri teigė, kad šis žingsnis prieštarauja pagrindiniams Vokietijos ir partijos principams.

F. Merzas sakė, kad anksčiau sekmadienį patikino Izraelio prezidentą, jog Vokietija nenutraukia savo tradicinės draugystės su Izraeliu.

„Turime vieną punktą, dėl kurio nesutariame, ir jis susijęs su Izraelio kariniais veiksmais Gazos Ruože, – sakė jis. – Tai yra kažkas, ką draugystė gali atlaikyti.“

Dar visai neseniai Izraelis turėjo plataus politinio spektro palaikymą Vokietijoje – šalyje, kuri vis dar siekia išpirkti kaltę už tai, kad per Antrąjį pasaulinį karą naciai nužudė daugiau kaip šešis milijonus žydų.

Priešingai nei Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK) ir Kanada, Vokietija neketina rugsėjį pripažinti Palestinos valstybės, teigdama, kad ji galėtų būti pripažinta tik pasibaigus deryboms tarp Izraelio ir palestiniečių.

Tačiau pastaraisiais mėnesiais, pablogėjus sunkiai humanitarinei padėčiai Gazos Ruože ir Jungtinių Tautų (JT) ekspertams įspėjant, kad karo nuniokotoje teritorijoje prasideda badas, F. Merzo tonas Izraelio atžvilgiu paaštrėjo.

Sekmadienį jis sakė ARD, kad nors Vokietija solidarizuojasi su Izraeliu, tai nereiškia, kad „turime manyti, jog kiekvienas vyriausybės sprendimas yra geras, ir remti jį iki tokio lygio, kad būtų siūloma karinė pagalba, taip pat ir ginklais“.

Per 22 mėnesius trunkantį Izraelio puolimą, islamistų grupuotės „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo mažiausiai 61 430 palestiniečių; JT teigia, kad šie skaičiai yra patikimi.

Karą sukėlė 2023 metų „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, praneša naujienų agentūra AFP, remdamasi oficialiais duomenimis.

