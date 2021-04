Vokietija gedi beveik 80 tūkst. nuo koronaviruso mirusių žmonių

Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris kartu su kitais aukščiausio rango pareigūnais dalyvaus minėjime Berlyno koncertų salėje „Konzerthaus“.

Pasak prezidentūros, šis renginys taip pat skiriamas visiems gedintiesiems, "kurie negalėjo būti šalia savo artimųjų, kai jie mirė, ir negalėjo atlikti svarbių ir paguodžiančių gedulo ritualų“.

Sekmadienio duomenimis, Vokietijoje nuo COVID-19 iš viso mirė 79 914 žmonių – 67 daugiau nei prieš parą. Tai penktas pagal dydį mirčių skaičius Europoje po Jungtinės Karalystės, Italijos, Rusijos ir Prancūzijos.

Per pirmąją pandemijos bangą Vokietijoje nuo koronaviruso mirė palyginti nedaug žmonių, tačiau rudenį ir žiemą sergamumas žymiai išaugo. Sausį 83 mln. gyventojų turinčioje šalyje per parą kartais mirdavo per tūkstantį žmonių.

Įsigalėjus labiau užkrečiamai britiškajai koronaviruso atmainai, per pastaruosius du mėnesius susirgimų Vokietijoje vėl padaugėjo. Iš viso nuo pandemijos pradžios šalyje užfiksuoti 3,14 mln. COVID-19 atvejų.

Kanclerė Angela Merkel siekia, kad parlamentas patvirtintų įstatymo projektą dėl „avarinio stabdžio“ vietovėse, kur per savaitę užregistruojama daugiau nei 100 naujų COVID-19 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Visos šalies vidurkis sekmadienį buvo 162 atvejai.

Šiose vietovėse privalėtų užsidaryti parduotuvės, kultūros ir sporto įstaigos, būtų apribotas tiesioginis bendravimas, naktimis galiotų komendanto valanda. Siekiama suvienodinti iki šiol skirtingai šešiolikoje Vokietijos žemių taikytas kovos su pandemija priemones.

Pasak A. Merkel, jos siūlomas planas yra būtinas siekiant užkirsti kelią sveikatos priežiūros sistemos perkrovai, tačiau žemių vyriausybių pareigūnai ir kiti žmonės mato jame trūkumų.