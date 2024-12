Viktoras Orbanas giriasi „atvėręs duris“ taikos deryboms Ukrainoje

Anot jo, šiandien diskutuojama apie taikos derybas Rusijos kare Ukrainoje, nors prieš šešis mėnesius retorika buvo kitokia. Visa tai laiko „didžiausiu Vengrijos pirmininkavimo Europos Sąjungai pasiekimu“.

„Prieš šešis mėnesius niekas nenorėjo girdėti apie taiką. Dabar apie ją kalba visi. Mes atvėrėme duris ir dabar galime pradėti prasmingas derybas. Tai didžiausias Vengrijos pirmininkavimo ES Tarybai laimėjimas“, – socialiniame rašė V. Orbanas.

