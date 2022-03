Viešėdamas Lenkijoje Bidenas padėkos Varšuvai už pastangas padėti pabėgėliams

Lenkija yra svarbi NATO sąjungininkė, joje dislokuota tūkstančiai amerikiečių karių. Be to, prasidėjus krizei Ukrainoje Lenkijoje ši šalis priėmė daugiau pabėgėlių negu bet kuri kita valstybė – daugiau kaip 2 mln. – Europoje vystantis didžiausiai per dešimtmečius pabėgėlių krizei.

J. Bidenas šeštadienį planuoja Varšuvoje susitikti su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda. JAV lyderis aptars, kaip Vašingtonas kartu su sąjungininkais ir partneriais reaguoja į humanitarinę ir žmogaus teisių krizes dėl Rusijos nepagrįsto ir neišprovokuoto karo Ukrainoje. Tikėtina, kad J. Bidenas taip pat apsilankys kurioje nors pabėgėlių stovykloje.

Lenkija yra „svarbi partnerė, mums dirbant, kad išliktume vieningi tolimesnes savaites ir mėnesius“, pirmadienį sakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Jen Psaki.

J. Bidenas viešnagę Lenkijoje prijungė prie savo itin svarbaus vizito Briuselyje, kur jis dalyvaus skubiai sušauktose derybose su sąjungininkais NATO ir Europoje. Pirmadienį J. Bidenas su Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės lyderiais vaizdo ryšiu kalbėjosi apie „Rusijos brutalią taktiką Ukrainoje, įskaitant atakas prieš civilius“, nurodė Baltieji rūmai. Jie taip pat apžvelgė pastarojo meto pastangas suteikti pagalbą Ukrainai, kad kautynės būtų nutrauktos.

J. Psaki nurodė, kad lyderiai toliau reguliariai tarsis dėl šio konflikto ir kad Baltieji rūmai toliau palaiko ryšį su Ukrainos pareigūnais.

„Išreikšime palaikymą bet kokioms diplomatinėms pastangoms“, bet JAV gali teikti Kyjivui įvairią karinę pagalbą ir taikyti ekonomines sankcijas Rusijai, pridūrė atstovė.