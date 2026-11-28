„Smurtui nėra jokio pateisinimo“, – susirinkusiesiems sakė aktyvistas Manfredas Zeisbergeris.
„Mes, vyrai, tylėjome pernelyg ilgai. Ši tyla turi baigtis“, – pareiškė kitas kalbėtojas Andreasas Nevlacsilas, vienos iš protesto organizatorių – iniciatyvos „White Ribbon Austria“ – atstovas.
Austrijoje tai buvo jau antroji vyrų demonstracija prieš smurtą prieš moteris. Pirmoji surengta kovo mėnesį.
„Turime kartu išspręsti šią problemą. Sutinku su teiginiu, kad vyrai yra ir problema, ir jos sprendimo dalis“, – naujienų agentūrai AFP sakė 41 metų grafikos dizaineris Danielis Kovacsas, dalyvavęs šeštadienio proteste.
Šią savaitę minimos Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos proga visame pasaulyje vyko protestai, kuriais siekiama užkirsti kelią smurtui dėl lyties.
Austrijos vyriausybės duomenimis, kas trečia moteris tam tikru gyvenimo laikotarpiu patiria fizinį arba seksualinį smurtą.
Šia problema besirūpinančios iniciatyvos „White Ribbon Austria“ teigimu, galima imtis daugiau priemonių užkertant kelią smurtui prieš moteris, ypač – teikti daugiau pagalbos berniukams ir vyrams.
Tarp organizacijos reikalavimų – griežtesnė kova su smurtą skatinančiu turiniu internete, įskaitant priemones prieš tokį turinį platinančius asmenis ir platformas, kuriose jis skelbiamas.
Praėjusiais metais Austrija patvirtino penkerių metų veiksmų planą, kuriuo, pasitelkiant informavimo kampanijas ir kitas priemones, siekiama užkirsti kelią moterų žudymams dėl jų lyties ir kitokiam smurtui prieš moteris.
Austrijos autonominių moterų prieglaudų asociacijos duomenimis, šiais metais 20 moterų buvo nužudytos joms artimo žmogaus. Nuo 2019 metų ši organizacija, remdamasi šalies žiniasklaidos pranešimais, per metus užfiksuodavo vidutiniškai po 25 moterų nužudymo dėl jų lyties atvejus. Austrijoje gyvena apie devynis milijonus žmonių.
Visame pasaulyje 2025 metais artimieji arba intymūs partneriai kas valandą nužudydavo maždaug penkias moteris ir mergaites. Šis skaičius iš esmės nepakito, palyginti su ankstesniais metais, teigiama šią savaitę paskelbtoje Jungtinių Tautų ataskaitoje.
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