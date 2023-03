Vieno miesto kaina: šturmuodami Bachmutą rusai neteko 20–30 tūkst. karių

Apie tai savo „Twitter“ paskyroje paskelbė „The Guardian“ žurnalistas Danas Sabbaghas, remdamasis su anonimiškumo sąlyga kalbintais Vakarų pareigūnais. Vienas iš jo šaltinių mano, kad kovos dėl Bachmuto gali trukti dar mėnesį.

Russia has taken 20,000 to 30,000 casualties in trying to take Bakhmut, killed to wounded ratio could be worse than one to three - Western officials, speaking on condition of anonymity