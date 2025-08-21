Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vengrija prakalbo apie derybų dėl taikos Ukrainoje rengimą Budapešte

2025-08-21 17:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 17:10

Vengrija, artimiausia Maskvos ir JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkė, ketvirtadienį pareiškė, kad yra pasiruošusi surengti Ukrainos taikos derybas. 

Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Vengrija, artimiausia Maskvos ir JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkė, ketvirtadienį pareiškė, kad yra pasiruošusi surengti Ukrainos taikos derybas. 

3
Budapeštas buvo viena iš siūlomų vietų, kurioje galėtų vykti JAV vadovaujamos taikos derybos, tačiau Ukrainos santykiai su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu yra įtempti nuo tada, kai jis blokavo Kyjivo siekį įstoti į Europos Sąjungą (ES). 

Vengrų užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto sakė, kad Budapeštas pasiruošęs surengti bet kokias taikos derybas. 

„Sudarysime tinkamas, teisingas ir saugias sąlygas tokioms taikos deryboms“, – socialiniuose tinkluose transliuojamoje provyriausybinėje laidoje teigė jis.

„Nežinau nė vieno Europos politiko, išskyrus Viktorą Orbaną, kuris šiandien galėtų kaip lygus su lygiu kalbėtis su Donaldu Trumpu ir (Rusijos prezidentu) Vladimiru Putinu“, – pridūrė jis.

Zelenskis derybų Budapešte nenori

V. Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad galimos taikos derybų vietos yra Šveicarija, Austrija ir Turkija, ir išreiškė nenorą derėtis Budapešte.

Jis taip pat ragino D. Trumpą daryti spaudimą Budapeštui, kad šis nebeblokuotų Ukrainos stojimo į ES derybų.

Praėjusį mėnesį vengrų vyriausybė visoje šalyje iškabino naujus plakatus, kuriuose prieštaraujama Ukrainos narystei ES ir pašiepiamas V. Zelenskis.

V. Zelenskis anksčiau yra sakęs, kad 1994 metais Budapešte pasirašytas susitarimas neveikė.

Pagal Budapešto memorandumą Rusija įsipareigojo gerbti Ukrainos sienas mainais į branduolinį nusiginklavimą. Susitarimą taip pat pasirašė Jungtinės Valstijos ir Jungtinė Karalystė (JK). 

