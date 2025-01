Vašingtone susidūrę lėktuvai įkrito į upę: istorija primena kitą aviakatastrofą ten pat

Lėktuve buvo 70 keleivių ir keturi įgulos nariai. Visi jie žuvo kartu su keturiais žmonėmis, buvusiais ant tilto esančiose transporto priemonėse, rašoma CNN.

Tuo metu Nacionalinės transporto saugos tarnybos atlikto tyrimo metu nustatyta, kad avarija įvyko dėl kelių gedimų, įskaitant tai, kad įgula antžeminės priežiūros metu nepašalino ant lėktuvo sparnų ir variklio buvusio didelio ledo ir sniego kiekio.

Tyrimo metu skrydžio kapitonui buvo priskirta atsakomybė už tai, kad jis neatsisakė kilti net ir tada, kai buvo informuotas apie nepalankias sąlygas.

1982 m. sausio 13 d. „Air Florida“ 90-ojo reiso lėktuvas „Boeing 737-200“ sudužo netrukus po pakilimo iš Reigano nacionalinio oro uosto.

Lėktuvas atsitrenkė į 14-osios gatvės tiltą, jungiantį Arlingtoną (Virdžinijos valstija) su Kolumbijos apygarda, o tada nukrito į ledu padengtą Potomako upę.

Nustatyta, kad lėktuvas prarado kontrolę dėl sumažėjusio aerodinaminio keliamojo jėgos koeficiento, kurį sukėlė ledas ir sniegas, susikaupęs ant lėktuvo sparnų per ilgai trukusį antžeminį skrydį Nacionaliniame oro uoste, rašoma JAV Federalinės aviacijos administracijos internetinėje svetainėje.

Prie prastų lėktuvo kilimo charakteristikų prisidėjo didelis variklio traukos trūkumas, kurį, kaip manoma, lėmė abiejų variklių traukos rodmenų anomalijos, atsiradusios dėl variklio slėgio santykio (EPR) Pt2 zondų, kurie, kaip manoma, antžeminio stovėjimo oro uoste metu buvo užkimšti sniegu ir ledu.

This isn’t the first plane crash into the Potomac. Air Florida Flight 90 went down after takeoff from Reagan Airport on January 13, 1982 and killed 78.



Arland Williams Jr. was proclaimed a hero that day, as he passed a life-saving helicopter rope to others, before he drowned. pic.twitter.com/61xnrZ1FNE

