Paviešinus, kas įvyko prieš pat lėktuvo katastrofą P. Korėjoje – ekspertas rėžė: štai kas yra keisčiausia

K. Zagreckas naujienų portalui tv3.lt tvirtino, kad viešai pateiktos aviakatastrofos detalės – labai nekonkrečios, todėl sunku tiksliai suprasti aviakatastrofos priežastis.

„Keista, netgi labai keista aviakatastrofa. Keista įvykio eiga. Per savo ilgą karjerą aš tokio [atvejo – aut. past.] tikrai nemačiau.

Yra tokia automatinė duomenų transliavimo sistema, angliškas sutrumpinimas ADS-B, tai ji baigė transliuoti maždaug 5 minutėms likus iki įvykio, iki atsitrenkimo. Tai kol kas apie paskutines 5 minutes visiškai nėra informacijos, kas buvo su pačiu lėktuvu, koks buvo jo aukštis, greitis ir panašiai.

Tas kelia labai daug tokių minčių, abejonių, kurių niekuo negalima paremti“, – sakė K. Zagreckas.

Pašnekovas pridūrė, kad remiantis vaizdo medžiaga ir kitų ekspertų pasvarstymais, matosi, kad pilotas net nemėgino išskleisti važiuokles.

„Net jei absoliučiai viskas sugenda, valdymas tampa mechaninis, tai važiuoklės išskleidimui reikia paprasčiausiai patraukti tris rankenas su trosais, tada atsikabina važiuoklė ir ji iškrenta pati į išorę. O vaizdo įraše matosi, kad jos net nebandyta išskleisti, nes netgi važiuoklės durys nebuvo atsidariusios.

Keista ir dėl variklio, į kurį galbūt pateko paukščiai, ar vienas, ar du, to absoliučiai niekas nežino. Bet būtent dešinysis variklis kažkuriuo momentu skrendant paskleidė dūmus, o tai buvo vienas iš požymių, kad paukštis pateko į variklį. Bet būtent šis variklis, kuris buvo turbūt pažeistas, veikia tik ant žemės, nes kitas variklis, pagal tuos požymius, kurie yra vaizdo įraše, lyg ir neveikė.

Tai yra labai keistas dalykas, kodėl pilotai besiruošdami tūpti šiaurine kryptimi staiga pakeitė sprendimą ir pakilo antram ratui ir paskelbė, kad situacija nevaldoma, o apsukęs ratą per penkias minutes bandė nutupdyti lėktuvą. Važiuoklė neišsiskleidė, sparno papildomas vožtuvas irgi, kiek matosi, nebuvo išskleistas, todėl nebuvo galima sumažinti greičio“, – pasakojo K. Zagreckas.

Pilotas tvirtino, kad kelia daug klausimų būtent tai, kodėl papildomas vožtuvas nebuvo išskleistas šiomis sąlygomis.

Tačiau, anot eksperto, didžiausias yra klausimas yra vienas – kodėl oro uoste antenos buvo pritvirtintos prie gelžbetoninės sienos.

„To nėra niekur, aš niekada niekur pasaulyje to nesu matęs. Aišku, labai sunku nutupdyti lėktuvą be tų papildomų vožtuvų arba kaip mes, pilotai, turime tokį žargoną – mechanizacijos.

Bet lėktuvas buvo valdomas, ir kryptis, ir pokrypis tūpimo metu. Tik tokiu dideliu greičiu leidžiantis lėktuvas yra labai jautrus bet kokiam piloto judesiui. Kai lėktuvas yra labai arti žemės, kadangi plokštumos yra labai didelės, jis prispaudžia orą prie žemės ir atsigula ant tokios oro pagalvės. Ir jei tai padarai 20–30 cm aukščiau nei reikia, jis atsigula ir tu niekaip negali nutupdyti lėktuvo.

Todėl šis lėktuvas nusileido maždaug pusėje tūpimo tako, o ten takas yra 2, 800 m, todėl jam ir šliaužti tuo taku liko mažai atstumo. Ir tada ta nelemta gelžbetoninė siena, kurią su tanku vos nuversi, tai lėktuvas, žinoma, išsitaškė į tą sieną“, – teigė K. Zagreckas.

Jis pridūrė, kad jei ne gelžbetoninė siena – viskas būtų pasibaigę kitaip. Piloto tvirtinimu, tuo atveju, būtų buvę sužeistų ir keletas žuvusių.

„Bet tikrai ne 179, tikrai taip nebūtų buvę“, – tikino jis.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8