Aviakatastrofa Kazachstane: įtaria, kad į lėktuvą pataikė rusų oro gynybos sistema

Šiandien Azerbaidžane gedulo diena, o Baku oro uoste, iš kurio vakar į Čečėniją išskrido lėktuvas su 62-iem keleiviais ir penkiais įgulos nariais, žmonės tylos minute pagerbia 38-ia aviakatastrofa pasibaigusio skrydžio aukas.

Šios avarijos tyrimo ėmėsi trijų šalių – Azerbaidžano, Kazachstano ir Rusijos – tyrėjai. Tiesa, kol kas jokių išvadų nepateIkia, tik patvirtino, kad šifruoja juodąsias lėktuvo dėžes.

Nuo skubotų išvadų susilaikyti prašo ir vizitą pas V. Putiną dėl aviakatastrofos sutrumpinęs Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Aliyevas. Tačiau Azerbaidžano oro linijos jau sustabdė visus skrydžius tarp Baku ir Čečėnijos. Ir tai padarė dėl to, kad vis daugėja pranešimų, tvirtinančių, jog Grozne turėjęs leistis lėktuvas kryptį pakeitė tikrai ne dėl Čečėnijos sostinėje tvyrojusio rūko. Ir panašu, kad sudužo jis ne dėl to, kad susidūrė su paukščių būriu.

Bandė leistis kaip tik tuo metu, kai čečėnai mėgino atremti Ukrainos dronų ataką

Azerbaidžano vyriausybės šaltiniai „Euronews“ patvirtino, kad lėktuvo katastrofą sukėlė Rusijos raketa „žemė-oras“, paleista iš prie Grozno dislokuotos oro gynybos sistemos „Pantsir S“.

Keleivinis lėktuvas Grozne bandė leistis kaip tik tuo metu, kai čečėnai mėgino atremti Ukrainos dronų ataką ir leido oro gynybos raketas bei trikdė GPS ryšį. Raketa esą sprogo šalia orlaivio ir pažeidė jį. Be to, nors įgula prašė leidimo avariniu būdu leistis šalia esančiuose kituose rusų oro uostuose, jo negavo ir buvo priversta skristi per Kaspijos jūrą link Aktau oro uosto Kazachstane. Jei visa ši informacija pasitvirtins, tai jau bus antras rusų numuštas keleivinis lėktuvas. Visi puikiai pamena ir MH17 tragediją.

„Kol tyrėjai nepateiks savo išvadų, būtų neteisinga kelti kokias nors hipotezes. Mes to, žinoma, nedarysime ir niekas neturėtų to daryti. Turime sulaukti šio tyrimo pabaigos“, – sakė Dmitrij Peskov, Kremliaus atstovas.

Prie Kazachstano Aktau oro uosto sudužusiame lėktuve buvo keturių tautybių piliečiai – 42 azerai, 16 rusų, 6 kazachai ir 3 kirgizai. Žmonės apie artimųjų likimą žinių laukė ilgas valandas, nes, pasak medikų, dalis žuvusiųjų buvo neatpažįstamai apdegę.

„Laukiame žinių apie pusbrolį. Nuo incidento apie jį neturime jokių žinių, nepavyksta susisiekti. Mano pusbrolio vardas keleivių sąraše, bet nežinome – gyvas jis ar miręs.“

Aviakatastrofą išgyveno 32 žmonės. Jie tvirtina po nesėkmingo bandymo leistis Grozne girdėję sprogimą. Tada lėktuvas pasuko atgal, kirsdamas Kaspijos jūrą link Kazachstano. Bandydamas leistis Aktau oro uoste, jis nuo smūgio subyrėjo ir užsiliepsnojo.