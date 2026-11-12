Vašingtone – kruvinas incidentas: 5 pašauti žmonės, įtariamasis šovė į save

Vašingtono policijos laikinasis vadovas Jeffrey Carrollas pranešė, kad vienas iš pašautų žmonių žuvo.
J. Carrollo teigimu, įtariamasis šovė į save užsibarikadavęs bute. Jis pridūrė, kad vyras, kaip manoma, konfliktavo su daugiabučio namo savininkų bendrija.
Anksčiau pareigūnai pranešė, JAV sostinės Vašingtono populiariame rajone, netoli Baltųjų rūmų, buvo pašauti penki žmonės, pranešė pareigūnai.
Sureagavo policija
Ketvirtadienio rytą policija reagavo į pranešimus apie incidentus keliose vietose.
Apie šaudymus pranešta Logano aikštės (Logan Circle) rajone, maždaug už 1,6 km nuo Baltųjų rūmų. Policijos pareigūnas Nathanas Clarke'as sakė, kad kol kas daugiau detalių, įskaitant tikslią incidento vietą, nėra.
Policija paragino žmones vengti 15-osios gatvės atkarpos ties 1500-uoju kvartalu.
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