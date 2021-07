Varšuvoje galimai girtam estų ambasadoriui neleista įlipti į lėktuvą

Remdamasis lenkų interneto svetaine RMF24, Ukrainos leidinys „Jevropeiskaja pravda“ rašė, kad H. Maemeesui Varšuvos Chopino oro uoste sekmadienio vakarą neleista įlipti į lėktuvą, nes ambasadorius, kaip manoma, buvo apsvaigęs ir agresyviai elgėsi, be to, atsisakė užsidėti kaukę. Per šį incidentą turėjo įsikišti apsaugos darbuotojai.

Kiek vėliau, atvykus policijai, diplomatas jau elgėsi ramiai ir kaukę dėvėjo. Parodęs savo diplomatinį pasą jis išvyko iš oro uosto.

Estijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Aari Lemmik „Postimees“ sakė, kad ambasadorius į lėktuvą nepateko dėl nesusipratimo, susijusio su kaukės dėvėjimu. Atstovė negalėjo patvirtinti, kad H. Maemeesas galėjo būti girtas arba agresyviai elgėsi. Diplomatas turės įsigyti naują bilietą skrydžiui, bet jokių sankcijų H. Maemeesui nebus taikoma. Jis turės pateikti paaiškinimą Užsienio reikalų ministerijai.

„Taisyklių turi laikytis visi“, – sakė A. Lemmik ir pridūrė, kad H. Maemeesas taip pat apgailestauja dėl incidento.

H. Maemeesas Estijos ambasadorius Kazachstane, Kirgizijoje, Tadžikistane ir Turkmėnijoje yra nuo 2017 metų. Anksčiau jis dirbo patarėju ambasadoje Varšuvoje.