Vaizdo įraše užfiksavo, kaip ukrainiečių kariai Rusijos kaime rusų vėliavas pakeitė ukrainietiškomis

Viename vaizdo įraše matyti, kaip Ukrainos kovotojai stovi ant Rusijos vėliavos, nuplėštos nuo pastato Gujevo kaime netoli sienos su Ukraina. Tada kovotojas vėliavą pakeičia Ukrainos mėlyna ir geltona vėliava.

A video has appeared online showing a Ukrainian flag being installed in (reportedly) Guevo village, Kursk region. pic.twitter.com/qeXnTJJ9no

Kitame vaizdo įraše matyti, kaip Ukrainos karys, atsistojęs ant kito kovotojo pečių, nuima Rusijos vėliavą nuo tarybos pastato Sverdlikove, Kursko kaime.

Kol kas neaišku, kokių tikslų Kyjivas siekia vykdydamas tarpvalstybinį puolimą, tačiau manoma, kad šis puolimas gali sustiprinti Ukrainos derybines pozicijas arba priminti, kaip arti Rusijos yra karas.

Ukrainian infantry take down the Russian flag from the Sverdlikovo town council building, Kursk Oblast. pic.twitter.com/LOrHhImnLJ