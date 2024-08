Britų gynybos ministerija: invazija Rusijai jau kainavo iki 211 mlrd. JAV dolerių

„Rusija planavo per tris dienas apsupti Kyjivą, nuversti vyriausybę ir per mažiau nei mėnesį užkariauti didžiąją Ukrainos dalį. Iš tiesų šių tikslų nepavyko pasiekti ir per 900 dienų“, – nurodė ministerija.

Pranešime pastebima, kad nuo šių metų gegužės kiekvieną dieną žūva arba iš rikiuotės išvedama vidutiniškai po daugiau nei 1 000 rusų karių.

„Gali būti, kad visai be reikalo buvo sužeista ir žuvo daugiau nei pusę milijono Rusijos piliečių“, – pridūrė ministerija.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija greičiausiai jau išleido iki 211 mlrd. JAV dolerių tiesiogiai finansuoti savo neteisėtą invaziją į Ukrainą.

REKLAMA

REKLAMA

„Neteisėta Rusijos invazija Ukrainoje kainavo gerokai daugiau, o jos metu buvo pasiekta kur kas mažiau nei V. Putinas planavo“, – akcentavo britų gynybos ministerija.

Pranešama, kad Rusijos nuostoliai nuo plataus masto invazijos pradžios jau siekia beveik 592 000 karių, iš jų 1 080 žuvo arba buvo sužeista vien per pastarąją parą.