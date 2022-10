Vaizdai iš Kyjivo: kaukiant pavojaus sirenoms metro skambėjo ukrainietiškos dainos

„Ukrainos dvasia nepalaužiama“, – „Twitter“ rašo Ukrainos gynybos ministerija.

Ministerija socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip metro stotyje pasislėpę žmonės dainuoja ukrainietišką dainą.

„Kyjivo gyventojai dainuoja metro stotyje per oro pavojaus aliarmą“, – rašoma prie vaizdo įrašo.

Ukraine’s spirit is unbreakable.

Residents of Kyiv sing in a metro station during an air raid alert. pic.twitter.com/xLd8nPK7T4