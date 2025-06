„Užmirštasis karas“, kurio pasekmės juntamos iki šiol

Net JAV kariuomenė Korėjos karą vadina „užmirštuoju karu“, nors jame žuvo daugiau nei 36 tūkst. amerikiečių. 16 valstybių, įskaitant Jungtines Valstijas, pagal Jungtinių Tautų mandatą nusiuntė savo pajėgas į pagalbą Pietų Korėjai, o Šiaurės Korėją rėmė Kinijos kariuomenė, rašo CNN.

Karas prasidėjo 1950 m. birželio 25 d., kai Šiaurės Korėjos pajėgos peržengė 38-ąją lygiagretę, skiriančią Šiaurės ir Pietų Korėjas.

REKLAMA

REKLAMA

1953 m. liepos 27 d. pasirašyta paliaubų sutartis sustabdė karo veiksmus, tačiau taikos sutartis taip ir nebuvo sudaryta, todėl techniškai karas tebevyksta.

REKLAMA

Nors pastaraisiais metais JAV ir Šiaurės Korėjos santykiai vėl patraukė dėmesį, pats Korėjos karas išlieka menkai prisimenamas.

Šiaurės Korėjos bombardavimas atnešė ilgalaikių pasekmių – šalis sukūrė branduolinį ginklą

Mažai kas žino, kad 1950 m. JAV kariuomenė aštuonias savaites kontroliavo Pchenjaną – vieną slapčiausių pasaulio miestų.

REKLAMA

REKLAMA

Spalio 19 d. JAV 1-oji kavalerijos divizija kartu su Pietų Korėjos kariuomene užėmė Šiaurės Korėjos sostinę, o spalio 22 d. JAV 8-oji armija įkūrė štabą buvusiame Kim Il Sungo štabo pastate.

Didžiausia žala Šiaurės Korėjai buvo padaryta per intensyvius bombardavimus. JAV lėktuvai per trejus karo metus numetė apie 635 tūkst. tonų bombų – daugiau nei per visą Antrąjį pasaulinį karą Ramiajame vandenyne.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak istoriko Charleso Armstrongo, praktiškai visi svarbūs Šiaurės Korėjos pastatai buvo sunaikinti, o gyventojams buvo liepta kasti slėptuves.

Remiantis duomenimis iš Rusijos archyvų, aukų skaičius viršijo 280 tūkst. Generolas Curtis LeMay teigė: „Mes nuvykome ten, kariavome ir galų gale sudeginome visus Šiaurės Korėjos miestus.“

REKLAMA

Šis istorinis smurtas turėjo ilgalaikių pasekmių – Šiaurės Korėja sustiprino oro gynybą, statė požemines bazes ir galiausiai sukūrė branduolinius ginklus.

Kinijos ir Sovietų Sąjungos parama uždegė žalią šviesą Šiaurės Korėjai pradėti karą

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Korėjos pusiasalis buvo padalintas tarp Sovietų Sąjungos ir JAV.

REKLAMA

Kim Il Sungas siekė suvienyti šalį jėga ir 1949 m. paprašė Josifo Stalino leidimo pradėti invaziją. Iš pradžių J. Stalinas prieštaravo, tačiau JAV išvedus pajėgas iš Pietų Korėjos, jis persigalvojo.

1950 m. Maskvoje J. Stalinas sutiko paremti invaziją, jei Kim Il Sungas gaus ir Kinijos pritarimą. Tuometinis Kinijos vadovas Mao Dzedongas sutiko tapti atsarginių pajėgų tiekėju. Tai Kim Il Sungui uždegė žalią šviesą pradėti karą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Korėjos karas netikėtai išgelbėjo Taivaną nuo komunistų invazijos. 1949 m. Kinija ruošėsi įsiveržti į salą, kurioje įsikūrė nacionalistų lyderis Čiang Kaišekas. Tačiau prasidėjus karui Korėjoje, JAV prezidentas Harry Trumanas pasiuntė Septintąjį laivyną į Taivano sąsiaurį, taip sustabdydamas Kinijos planus.

Kinų kariuomenė, besiruošusi Taivano užėmimui, buvo permesta į Korėjos frontą.

Korėjos karas padėjo pamatus šiuolaikinei prezidento vienašalei karinei galiai

Korėjos karas taip pat pasižymėjo technologinėmis naujovėmis – čia įvyko pirmieji mūšiai ore tarp reaktyvinių naikintuvų. 1950 m. lapkričio 8 d. amerikiečių F-80 „Shooting Star“ susidūrė su sovietų MiG-15 netoli Šiaurės Korėjos sienos su Kinija.

REKLAMA

Leitenantas Russellas Brownas teigė numušęs MiG-15, tačiau tai iki šiol ginčytina. Kitą dieną JAV karinio jūrų laivyno pilotas Williamas Amenas numušė MiG-15, ir tai patvirtina sovietų įrašai.

Vėliau JAV įvedė F-86 „Sabre“ naikintuvus, kurie „MiG Alley“ regione pasiekė dominavimą – naikindami MiG-15 santykiu 8:1.

REKLAMA

Nepaisant tokio masto konflikto, JAV niekada oficialiai nepaskelbė karo. JAV prezidentas H. Trumanas nusiuntė pajėgas vadovaudamasis Jungtinių Tautų sprendimu, apeidamas Kongresą.

Oficialiai tai buvo „policijos operacija“. Šis precedentas tapo norma – Vietnamas, Irakas, Afganistanas ir kiti karai vyko be oficialaus karo paskelbimo, remiantis tik Kongreso leidimu naudoti karinę jėgą.

Kaip teigia teisės profesorė Mary Dudziak, Korėjos karas padėjo pamatus šiuolaikinei prezidento vienašalei karinei galiai ir nesibaigiantiems karams.