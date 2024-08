Užfiksavo vaizdo įraše: meška įsiveržė į klasę ir ėmė valgyti mokinių maistą

Vietos televizija KGET pranešė, kad mokytoja Elaine Salmon buvo pagrindiniame mokyklos kabinete ir spausdino dokumentus kai meška įsiveržė.

Teacher watches as a bear walks around inside of a classroom in California. Clearly not afraid of humans (or pop quizzes!) https://t.co/Xpq489ZQfO pic.twitter.com/NDD1R3JcQS