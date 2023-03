Ukrainos smūgis okupantams – numušė sraigtasparnį Mi-24

Be to, pranešama, kad Ukrainos kariuomenei pavyko atremti 59 rusų okupantų atakas, o gynėjai per pastarąją parą taip pat surengė 17 antskrydžių.

Rusijos puolimas žlunga, Kremlius ieško dar 400 tūkst. karių

Žlugus žiemos puolimui Ukrainoje, Rusijos vadovybė ketina pereiti į gynybą, rinkdama pastiprinimą armijai. Kremlius šiais metais tikisi surasti iki 400 tūkst. karių, remdamiesi „Bloomberg“ skelbia „UNIAN“.

Pranešama, kad apie tai „Bloomberg“ pranešė šaltiniai, susipažinę su Rusijos vadovybės planais.

Pažymima, kad Kremlius ketina ieškoti savanorių, kad nereikėtų imtis dar vienos priverstinės mobilizacijos, kuri galėtų pakenkti planams kitų metų kovą perrinkti Vladimirą Putiną Rusijos Federacijos prezidentu.

REKLAMA

Pasak Ukrainos ir Vakarų žvalgybos šaltinių, beveik visi 300 tūkst. karių, kuriuos Rusija mobilizavo praėjusį rudenį, jau yra Ukrainos mūšio laukuose. Tačiau šios jėgos nepakako pasiekti reikšmingos sėkmės žiemos kampanijoje.

REKLAMA

Rusai, norėdami išspręsti jėgų trūkumo problemą, planuoja rasti šimtus tūkstančių karių. Vyrai iškviečiami į karių registracijos ir įdarbinimo tarnybas, o tada bandoma įtikinti juos pasirašyti sutartį su gynybos ministerija. Pagrindinis dėmesys skiriamas ginkluotųjų pajėgų veteranams ir kaimo gyventojams.

Tačiau ekspertai jau dabar išreiškia abejones dėl Kremliaus planų ir sako, kad šiais metais rasti 400 000 karių yra nerealu. Šis skaičius prilygsta bendram Rusijos kariuomenės karių, turėjusių sutartis, skaičiui invazijos į Ukrainą išvakarėse.

„Nematau galimybės jiems padaryti dar vieną didelį postūmį Ukrainoje, nebent jie pereis prie karo laikų ekonomikos ir karo padėties“, – sakė buvusi Rusijos karinių pajėgumų analitikė JAV gynybos departamente Dara Massicot.