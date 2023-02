Ukrainos pajėgos galingai smogė Rusijai: sudavė 14 smūgių į strategines zonas, sunaikino sraigtasparnį ir droną

UNIAN skelbia, kad ukrainiečiams pavyko sunaikinti Rusijos sraigtasparnį Mi-24, kainuojantį beveik 12 mln. eurų, ir droną su amunicija.

Ukrainos aviacija per parą surengė 14 smūgių į okupantų personalo ir karinės technikos koncentracijos zonas. Apie tai vakaro suvestinėje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Tuo tarpu per dieną Rusijos kariai Ukrainos teritorijoje surengė 18 oro antskrydžių. Be to, okupantai įvykdė daugiau nei 30 atakų iš kelių raketų paleidimo sistemų, naudojo kitų rūšių ginklus gyvenviečių apšaudymui.