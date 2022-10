Ukrainos merai apipylė „Blue/Yellow“ prašymais: organizacijos vadovas įvardijo, kas ukrainiečiams dabar svarbiausia

Rusija po eilės nesėkmių Ukrainoje ėmė keisti taktiką. Pastarosiomis dienomis rusai taikosi į Ukrainos energetinę infrastruktūrą, sprogdina elektrines, o tam naudoja raketas ir dronus.

„Pabaigos dar tikrai nematyti“

Organizacijos „Blue/Yellow“ vadovas Jonas Ohmanas neseniai vėl dirbo Ukrainoje. Anot jo, šiuo metu kruvinos rusų agresijos griaunamoje šalyje jaučiama tam tikra desperacija ir baimė dėl oro pavojaus.

Prieš savaitę Rusija apšaudė Kyjivą, o J. Ohmanas tuo metu kaip tik lankėsi Ukrainos sostinėje.

„Trys raketos į kairę, į dešinę ir į priekį. Adrenalino – patikėkite“, – atskleidžia jis.

J. Ohmanas taip pat dirbo išminuotoju deokupuotose Charkivo teritorijose ir matė, kokias minas palieka rusai. Vyras išplatino nuotrauką, kaip jos atrodo. Daugiausiai paliekama nedidelių žalios spalvos minų, vadinamų „drugeliais“ arba „žaliosiomis papūgomis“.

„Tai yra gana nedidelė mina, leidžiama iš oro, iš lėktuvų, iš artilerijos galima. Tai buvo Afganistane, sovietų kare naudojama mina, apie milijoną jų būdavo paskleidžiama. Mina ypač vaikams – atrodo kaip žaisliukas, vaikas pakelia tą daiktą, jis sprogsta ir nutraukia ranką. Tokių randame labai daug. <...> Matai, kaip Rusija kryptingai didina terorą įvairiais būdais, įvairiomis formomis. Pabaigos dabar tikrai nematyti“, – kalba J. Ohmanas.

Iniciatyvą Ukrainą galėtų perimti staigiau, tačiau turi per mažai įrangos

Mūšio lauke jaučiama, kad ukrainiečiai perėmė karo iniciatyvą į savo rankas, tačiau rusai bando priešintis.

„Ukrainiečių problema yra tai, kad jie visko turi per mažai. Jie turi, nėra taip, kad nieko nėra, tačiau ten tiesiog per mažai sviedinių, permažai to ir ano. Jie galėtų žymiai labiau perimti iniciatyvą, nes rusai irgi turi daug įvairių savo problemų. Vakarietiška ginkluotė daro savo, ypač norėčiau paminėti HIMARS sistemą.

Kalbant apie Chersoną, tikėtina, kad ten artimiausiu metu bus rimti pokyčiai. Rusai nepasiduoda, mobilizuoja, nors kokybė menka, kiekis yra“, – pastebi J. Ohmanas.

Anot jo, rusai kai kuriuos savo kareivius vadina „vienkartiniais“. Jie paprasčiausiai siunčiami pažiūrėti, pavyzdžiui, ugnies taškų.

„Jie neturi, kur trauktis, pradėjo šį žaidimą ir negali jo baigti, tad didina spaudimą raketomis, minomis, „Nord Stream“. Čia yra tiesiog net ne teroristinė valstybė, o teroristinė gauja“, – sako J. Ohmanas.

Merai kreipiasi su prašymais

Anot J. Ohmano, „Blue“Yellow“ šiuo metu ketina pirkti didelio galingumo elektros generatorius Ukrainai. To prašo patys ukrainiečiai.

„Miestai prašo generatorių, kas būtų Europos problema, bet merai kreipiasi į mus ir mes perkame. Karas yra mūsų kasdienybė, stengiamės duoti aukšto lygio sistemas, antidronus, dronus ir kita, kad duotų persvarą prieš Rusiją.

Žinoma, ką galime padaryti pakankamai nesunkiai ir tai perduodame. Mes dabar darome daug dalykų, apie kuriuos negalime šiandien kalbėti. Mes turime 35 mln. surinkę ir penkių mln. rezervą. Jeigu bus labai blogai, mes galime operatyviai veikti“, – teigia J. Ohmanas.

